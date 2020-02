El pacient de Sevilla és el primer contagiat local de coronavirus a Espanya

La Conselleria de Salut i Famílies d'Andalusia ha informat aquest dimecres que se segueix investigant el focus de contagi del pacient ingressat a l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla per coronavirus, un empresari sevillà de 62 anys d'edat que no ha viatjat a zones de risc com la Xina o Itàlia i que no ha estat en contacte amb cap altra persona malalta, de manera que seria el primer cas de contagi local de la malaltia a Espanya.





Així ho han indicat en roda de premsa el director general de Salut Pública, José Maria de Torres, i la portaveu del grup de seguiment del coronavirus a Andalusia, Inmancula Salcedo, que han explicat que aquest home, que roman aïllat, va ingressar fa sis dies amb un quadre de pneumònia aplicant-se-el protocol habitual en aquests casos.





El positiu en coronavirus s'ha produït després aplicar-li el nou protocol establert aquest dimarts pel Ministeri de Sandidad després del Consell Interterritorial de Salut.





De Torres i Salcedo han assenyalat que s'ha establert la traçabilitat el pacient per investigar tots els seus contactes i han indicat que no hi ha cap altre familiar contagiat. El cas d'aquest pacient ingressat a l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla és l'únic confirmat de coronavirus a Andalusia després de descartar-se altres vuits sospitosos en diferents hospitals de la comunitat.