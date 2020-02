Torra surt insatisfet de la reunió i insisteix en la figura del mediador

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat el primer dirigent a dirigir-se als mitjans després de la reunió constitutiva de la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat.





Torra ha assegurat que la delegació catalana ha plantejat l'autodeterminació i l'amnistia. No obstant això, el líder de l'Executiu català ha precisat que no han rebut una resposta clara per part del Govern i en la trobada han constatat discrepàncies.





El president ha afirmat que "nosaltres ens creiem el diàleg. Avui és la taula 0 i a partir d'ara toca aprofundir". "Lamentablement seguim sense tenir una resposta clara per part de Govern al que hem exposat sobre el dret d'autodeterminació i de l'amnistia", assegura Torra.





El màxim representant de la Generalitat ha insistit que és necessària la figura del mediador i ha desestimat que en aquest fòrum es tractin qüestions relatives a les polítiques públiques.