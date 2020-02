Govern espanyol i Generalitat acorden que la taula es reuneixi un cop al mes

El Govern espanyol i la Generalitat han acordat que la taula de diàleg sobre el "conflicte" que defineixen com de "naturalesa política" a Catalunya es reuneixi un cop al mes i busqui possibles consensos que han de formular-se el marc de la seguretat jurídica", sense cap referència a la Constitució.





Així ho preveu un comunicat conjunt que les dues delegacions han pactat a terme d'una reunió de tres hores al Palau de la Moncloa que supera les expectatives baixes amb les que afrontaven aquesta trobada presidit pel cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra.









Des de la cúpula del PSOE reconeixien aquest dimecres la importància que aquesta reunió de la taula fos ben perquè es facilités l'aprovació dijous al Congrés de la nova senda d'estabilitat pressupostària, acord de Govern que es publica al costat del límit de despesa, conegut comunament com 'sostre de despesa', i que precedeix a la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat.





Per tirar endavant la votació i sotmetre la senda a una nova votació al Senat, el Govern de Pedro Sánchez compta ja, a més de PSOE i Unides Podem, amb els vots de PNB, Més País, Compromís, Nova Canàries i Coalició Canària, el que suma 166 vots.





Davant el rebuig de PP, Vox i Ciutadans, contraris a establir un major marge de dèficit com ofereix l'Executiu, el Govern necessita la complicitat de formacions independentistes, com Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, per atraure'ls, al menys, a l'abstenció. Tant ERC com Junts van posposar la seva decisió al respecte fins després de la celebració de la reunió constitutiva de la taula de diàleg.