Teatre Akadèmia: una nova versió de 'Per un sí o per un no' de Nathalie Sarraute

L'avantatge dels espais escènics d'estructura no convencional és que l'interior de la sala pot adaptar-se en cada ocasió d'acord amb les necessitats de cada muntatge. El Teatre Akadèmia, que en realitat és una nau de no excessiva grandària i en part buidada, sol situar els seients del públic davant del lloc on es desenvolupa l'acció dramàtica, diríem que "a la italiana", però pot permetre modificar aquesta distribució quan sigui menester.





En el cas de la reposició de 'Per un sí o per un no', de Nathalie Sarraute, ha optat per situar l'acció dramàtica en el centre i els espectadors a cada costat, amb un detall afegit: cadascun dels dos --en aquest cas les dues protagonistes--, emergeix d'entre el mateix públic i entre els mateixos espectadors comença a dialogar amb el seu partenaire. Tot plegat provoca certa sorpresa inicial entre el respectable.





En realitat, l'obra de Sarraute, de petit format perquè no dura més de 50 minuts, ja era coneguda del públic barceloní. Fent memòria recordem que vam poder veure-la, a més de a la televisió, a la sala Muntaner i al teatre Poliorama, en aquest últim cas amb Josep Maria Flotats i Juanjo Puigcorbé qui, per cert, va estar present a la premiere de l'Akadèmia. Això vol dir que el text és ambivalent i serveix tant per a ser interpretat per homes, com per dones, tal qual és el cas, amb Isabelle Bres i Maria Pau Pigem, sota la direcció d'Elena Fortuny.





Sarraute tracta de l'amistat i de com el diàleg produït arran de la trobada entre dues persones, inicialment anodí i intranscendent, va tocant tecles que fan possible que pot convertir-se en una batalla dialèctica i en un veritable enfrontament. He de dir que el text exigeix seguir el seu desenvolupament amb suma atenció per no perdre detall de l'evolució de la conversa que és una cosa laberíntica.





Tot això no va ser obstacle perquè gaudíssim d'una interpretació excel·lent per part de Bres i Pigem, que van haver de fer gala d'una singular versatilitat i passar, segons el moment, de la ira a la tendresa i de la indiferència a l'interès pel diàleg amb l'altra, amb un notable domini del to, el gest i l'expressió. Això sí, seria molt d'agrair que quan se situïn en els extrems de la sala elevin una mica el to de veu perquè el que diuen resulti audible als que, com l'autor d'aquestes línies, som una mica durs d'oïda.