L'abstenció d'ERC, primer pas per a l'aprovació dels Pressupostos de 2020

El Ple de Congrés ha aprovat aquest dijous la nova senda d'estabilitat pressupostària, amb els objectius de dèficit i de deute per a les Administracions Públiques fixats pel Govern espanyol per al 2020 i per al període 2021-2023, primer pas cap a l'elaboració d'uns nous pressupostos Generals de l'Estat per a aquest any.





En les votacions, a més de PSOE i Unides Podem, el Govern central ha comptat amb el suport de PNB, Més País, Compromís, Nova Canàries, Coalició Canària, PRC i Teruel Existe. Esquerra Republicana, EH-Bildu i BNG s'han abstingut, mentre que el PP, Vox, Junts, Ciutadans, la CUP, UPN i Foro Asturias han votat en contra.





En la seva defensa de la senda, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha recordat que l'actual senda en vigor data de juliol de 2017, que va ser considerada "irreal" per part d'autoritats internacionals, el Banc d'Espanya i la AIReF , i que des de llavors s'han produït "nombrosos canvis en la realitat social", però també en les prioritats del Govern espanyol.





Així mateix, ha dit que la renovació del camí "forma part de la dinàmica bàsica per a començar a treballar els pressupostos". Els actuals es van aprovar el 2018 i, ha reivindicat la ministra, "cap Administració es pot permetre el luxe de treballar amb comptes que no s'adeqüen a la realitat".





Tot i que la nova senda reserva més marge a l'Administració central, Montero ha defensat que la flexibilització respecte a l'última senda del PP beneficia més a comunitats i ajuntaments per als quals, a més, ha avançat que atorgarà més facilitats per les seves inversions financerament sostenibles .





Així, a més de revisar la regla de despesa per a donar més marge a les administracions autonòmiques i locals en aquesta norma fiscal, obrirà aquest tipus d'inversions locals a projectes contra la despoblació, medi ambient, educació i despeses corrents per al foment de l'ocupació.





MÉS FLEXIBILITAT PER REDUIR DÈFICIT I DEUTE





En la senda d'estabilitat aprovada pel Consell de Ministres del passat 11 de febrer i avalada aquest dijous pel Congrés, el Govern central va flexibilitzar els objectius de dèficit, i va elevar el marge de desfasament dels comptes públics fins al 1,8% del PIB en 2018, de l'1,5% el 2021, del 1,2% del 2020 i del 0,9% en 2023.





La senda després de ser ratificada pel Congrés, ha de ser aprovada pel Senat, on aquest cop sí el Govern espanyol pot obtenir una majoria simple si aconsegueix el beneplàcit dels grups que van permetre la investidura de Pere Sánchez.