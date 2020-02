La suma de PSOE i Unides Podem voreja la majoria absoluta segons el CIS

El baròmetre del CIS del mes de febrer deixa un panorama favorable per a les forces polítiques que sostenen el Govern espanyol. La suma en escons de PSOE i Unides Podem arriba als 175 escons, un menys dels necessaris per a la majoria absoluta.

De celebrar avui les eleccions, el PSOE guanyaria amb un 30,9% de vot. Li seguirien el Partit Popular (18,9%), Podem (13,6%), Vox (13,4%) i en últim lloc Ciutadans (8,1%), que experimentaria però una lleugera millora.





L'últim baròmetre també llança una Espanya dividida respecte al Govern de coalició format per PSOE i Unides Podemos. Referent a això, un 35,6% dels enquestats diu veure bé o molt bé aqueix acord entre el PSOE i Unides Podemos; mentre que pràcticament el mateix percentatge, el 34,6%, té dolenta o molt mala percepció d'ell.





Quant als noms concrets que se senten en el Consell de Ministres, un terç dels enquestats diuen tindre "bona impressió" dels triats enfront de la desconfiança que revelen el 38,3 per cent.





La mateixa divisió es percep en les expectatives que els ciutadans tenen posades en aquest Govern per a aquesta legislatura. Un 44,2% reconeix tindre l'esperança que l'Executiu aconseguisca els seus objectius i "milloren les coses" a Espanya, però el 37,7% tem les "concessions" que Pedro Sánchez puga fer al separatisme i un empitjorament de la situació general.





En qualsevol cas, fins a un 43,8 per cent dels ciutadans vaticinen que el Govern no podrà esgotar la legislatura i el president es veurà abocat a avançar les eleccions generals, enfront del 34,8 per cent que sí que creu que complirà els quatre anys de mandat.





ABASCAL I SÁNCHEZ, RESPONSABLES DE LA TENSIÓ POLÍTICA





Aquesta divisió dels ciutadans té el seu reflex en la seva percepció de la crispació política, ja que nou de cada deu dels enquestats creu que hi ha molta o bastant crispació en el panorama polític actual, provocada en la seva majoria pels polítics i els seus partits (56,2%).





En concret, els ciutadans assenyalen a Vox com la formació que més està contribuint a aquest clima de tensió (27,9%). Però no salven a la resta de partits i fins a un 20 per cent dels enquestats culpen a tots per igual. Mentrestant, un 16,5% assenyala directament al PSOE, un 11,4% al PP i un 11% als independentistes.





Quant a líders concrets, el president de Vox, Santiago Abascal, també apareix com el més reflectit com a responsable de la crispació política (26,2%); seguit per Pedro Sánchez, assenyalat pel 20,7%; i ja allunyats apareixen Pablo Casado (9,6%) i Pablo Iglesias (7,4%). En qualsevol cas, també un 22% creu que tots els líders comparteixen responsabilitat respecte al clima polític.





El sondeig mostra a més que la majoria d'espanyols, més del 73 per cent, veuen amb preocupació aquesta situació de crispació política i més del 80 per cent advoquen per mesures que col·laboren a rebaixar la tensió política.





INSULTS INACCEPTABLES EN LA INVESTIDURA





Un dels exponents d'aquest panorama es va plasmar en el debat d'investidura de principis del mes de gener. Un terç dels qui van seguir el debat o van llegir sobre ell creu que l'enfrontament entre polítics i el nivell d'insults van aconseguir un nivell que no es pot acceptar.





En aquest sentit, un de cada tres dels enquestats tornen ací a assenyalar a Vox com el partit que més va contribuir a l'enfrontament en aqueixes sessions dels dies 4,5 i 7 de gener. Li segueixen el PP (18,9%), el PSOE (9,7%), Ciutadans (5,1%), ERC (4,3%) i Unides Podemos (3,9%).