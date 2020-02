Els comuns segueixen el procés de primàries després de proclamar a Albiach com a candidata

CatComú continua amb el seu procés de primàries per configurar les llistes de cara a les eleccions catalanes després d'haver proclamat aquest dimecres com a candidata a la seva coordinadora i líder al Parlament de CatECP, Jéssica Albiach.









Albiach ha estat proclamada després que fos l'única que es va presentar en el procés i va recollir els avals necessaris a les quatre províncies --es van inscriure dues candidates més però no ho van aconseguir, de manera que van quedar fora del procés--, han recordat els comuns en un comunicat aquest dijous.





Amb la seva proclamació es tanca la primera etapa de les primàries per les eleccions catalanes: la segona s'obrirà el 14 de març per triar les llistes, i culminarà el 3 d'abril amb la proclamació definitiva de la seva composició --després s'obrirà un debat amb formacions amb les que han concorregut en altres comicis, com Podem, que també està en procés de primàries--.