CaixaBank i Alimentaria col·laboraran per internacionalitzar el sector alimentari

CaixaBank i el saló internacional Alimentaria han signat un acord estratègic de col·laboració per internacionalitzar el sector alimentari, amb la innovació i la qualitat com a via, ha informat l'entitat bancària aquest dijous en un comunicat.





El saló està Organitzat per Alimentaria Exhibitions, societat de Fira Barcelona, i tindrà lloc al recinte Gran Via de Fira Barcelona de dilluns 20 a dijous 23 d'abril de l'any 2020.









Gràcies a l'acord, l'àrea 'The Alimentaria Hub' de l'congrés comptarà amb el patrocini de Caixabank en qualitat de 'Global Partner', en ser el principal impulsor de l'espai.





En un espai de més de 3.000 metres quadrats, 'The Alimentaria Hub' acollirà congressos, ponències, xerrades ràpides i presentacions d'estudis.





El director d'Alimentaria Exhibitions, J. Antonio Valls, i el director general de CaixaBank, i Juan Antonio Alcaraz, han estat els encarregats de signar l'acord.





