Enrique Tomás, el rei del pernil en els Encontros de AEGACA

L'Associació d'Empresaris Gallec a Catalunya segueix amb les seves diferents activitats que ve desenvolupant al llarg d'aquests 30 anys de vida. En el darrer "Encontro" celebrat aquests dies, el convidat a la conferència-dinar ha estat Enrique Tomás, el rei del pernil com se'l coneix popularment.









L'empresari fet així mateix, ha explicat als assistents tota la seva trajectòria professional fins a arribar al lloc que ocupa.





Enrique Tomás, va ser presentat per Carles Fernández, president de AEGACA i amic personal del convidat, que el va definir com una persona molt activa amb una gran visió de negoci, a més de ser una gran persona.





Tomàs, nascut a Badalona, és un gran admirador de Galícia, per això els seus vincles amb Carlos Fernández amb qui en el seu dia va arribar a fer el Camí de Santiago.





Empresari d'èxit amb el pernil com a producte estrella, va anar explicant als presents que prové d'una família de 11 germans, on ell és el petit de la saga, que va començar a la botiga dels seus pares, a l'edat de 12 anys, després deixar els estudis i el col·legi. En aquest petit negoci familiar es va adonar que el pernil podia ser per a ell una via de sortida professional. S'identifica, així mateix, com un botiguer i va afirmar que sense esforç, treball i sacrifici no s'arriba enlloc. Ell ho sap de primera mà, perquè fins a arribar al lloc que ocupa, aquestes tres premisses han estat presents en tota la seva trajectòria.





Valora Enrique Tomás al seu equip, de què se sent orgullós, i considera imprescindible per dur a terme la seva feina. Parla amb passió del pernil, dels seus diferents tipus i de la manera en què cal tractar-lo. És un entès i se li nota quan explica tot el relacionat amb ell.





En l'actualitat, Enrique Tomás té 109 botigues en 11 països, i aspira a seguir creixent dins i fora d'Espanya. Les seves últimes incursions han estat al Japó i els EUA, on la gent es torna boja amb aquest producte que es pot menjar a qualsevol hora del dia.





Explica les qualitats que ha de tenir un bon pernil, que per a ell són tres: l'alimentació que se li dóna al porc, la raça d'ell mateix i la paciència per tenir cura del producte que requereix el seu temps de curació.





El preocupa a hores d'ara la professionalitat del servei perquè a part de la qualitat del producte, el tracte que es dispensa als clients és molt important perquè torni.





Tomàs, tenen en l'actualitat 53 anys, explica que vol fer un pas a la banda d'aquí a tres anys, que no vol dir que es jubili, sinó per prendre la vida amb més tranquil·litat i dedicar-se més a la família que ell considera el més important. Pensa en el seu fill com la persona que gestionarà l'empresa, amb l'equip que té, però com insisteix en la seva afirmació, no es retira, es relaxa una mica més. Alguns creuen que amb la passió, i els projectes que té en ment, serà molt difícil compleixi aquesta promesa, perquè el seu és passió pel seu ofici.





Amb les preguntes dels assistents que van gaudir amb les respostes que rebien, tota l'exposició de la seva conferència i les paraules de tancament del president de AEGACA, Carlos Fernández, va acabar el Encontro amb nota per als assistents, que van marxar molt satisfets.