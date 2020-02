La mortalitat per la grip aquesta temporada és del 13%

La taxa de letalitat entre els casos greus hospitalitzats per grip en el que va de temporada se situa en el 13 per cent, dels quals el 79 per cent eren de més de 65 anys, el 56 per cent homes i el 95 per cent tenien factors de risc, segons l'últim informe del de Vigilància de Grip de l'Institut de Salut Carlos III, relatiu a la setmana del 17 al 23 de febrer.













Així mateix, fins ara s'han notificat casos hospitalitzats amb grip en 16 comunitats autònomes, situant-se la taxa acumulada d'hospitalització d'aquests malalts en 34,3 casos per cada 100.000 habitants. El 40 per cent dels casos són de més de 64 anys i el 35 per cent d'entre 15 a 64 anys.





Actualment segueix descendint la taxa d'incidència de la grip a Espanya en tots els grups d'edat, afectant 97,8 casos per cada 100.000 habitants.





A nivell nacional el nivell d'intensitat d'activitat gripal és baix, si bé les Canàries registra un nivell mitjà, i Astúries i Extremadura se situen per sota dels llindars basals o epidèmics.





Així mateix, l'informe ha evidenciat que la difusió és encara extensa en gran part del territori subjecte a vigilància, excepte a Andalusia, Astúries, Castella-la Manxa, Extremadura i Navarra, on ja és local, i a Cantàbria i Ceuta on ja és esporàdica.