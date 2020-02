El 17% de les llars espanyoles no poden mantenir la casa a una temperatura adequada

El 16,6% de la població espanyola és incapaç de mantenir l'habitatge a una temperatura adequada, un percentatge que s'incrementa fins al 41,4% de les llars on el sustentador principal està en situació d'atur i al 29,2% de les llars on hi ha alguna persona estrangera, segons l'informe de la sèrie FOCUS de la Fundació FOESSA, de Càritas, sobre 'Pobresa Energètica'.









Aquestes dades procedeixen majoritàriament de l'Enquesta FOESSA (EINSFOESSA 2018) realitzada a més de 11.000 llars sobre la qual es va basar el VIII Informe FOESSA publicat el passat mes de juny i s'han manejat seguint la metodologia proposada per l'Observatori Europeu de Pobresa Energètica (EPOV).





En concret, els autors observen quatre indicadors establerts per mesurar com afecta aquesta vulneració de drets a les famílies més vulnerables en les 17 comunitats autònomes. Un d'aquests indicadors és la temperatura inadequada, és a dir, les llars que es declaren incapaços de mantenir l'habitatge a una temperatura adequada.





Així mateix, l'informe posa de manifest que el 8,1% de les llars espanyoles declaren tenir almenys dos retards en un any en el pagament de les factures energètiques de l'habitatge; i que un 17,1% de les llars es veuen obligats a assumir "despeses desproporcionades" en les factures energètiques.





A més, l'estudi revela que un 14,2% dels habitatges tenen una despesa en energia tan baix que suposa privació a les necessitats energètiques bàsiques per a les famílies.





Un dels autors de l'informe, Daniel Rodríguez de Blas, ha indicat que, "tot i que en els últims temps s'ha popularitzat el terme pobresa energètica", totes les investigacions que s'han creat des de FOESSA els permeten afirmar que "la pobresa és una, independentment de cognoms o dimensions, i afecta íntegrament a la llar que la pateix".





"I si bé entenem que parcel·lar la pobresa té un útil efecte comunicatiu, creiem que es corre el risc, sobretot en els que tenen la responsabilitat de liderar les polítiques públiques i els processos d'intervenció social, d'oferir solucions parcel·lades i pal·liatives que, si bé poden contribuir a resoldre fraccions de el problema, ens allunyarien del necessari abordatge integral de la situació familiar", ha afegit.