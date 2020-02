Naturgy, ENI i Egipte arriben a un acord sobre Unión Fenosa Gas

Naturgy, ENI i la República Àrab d'Egipte han arribat a un acord per resoldre amigablement la situació d'UFG, la societat participada al 50% entre les companyies Naturgy i ENI. En concret, les parts han signat avui els acords pertinents i tenen la intenció de completar la transacció durant el primer semestre de 2020.













L'acord valora el 100% d'UFG en 1.500 milions de dòlars, dels quals 1.200 milions corresponen als seus actius a Egipte i els 300 milions de dòlars restants són els actius fora del país àrab.





Amb tot, Naturgy rebrà un pagament en efectiu de 600 milions de dòlars, així com la majoria d'actius fora d'Egipte, excloent les activitats comercials d'UFG a Espanya.





El tancament de l'acord suposarà la sortida de Naturgy d'Egipte i la fi de l'aliança amb ENI en UFG, així com de qualsevol obligació de comprar GNL de país àrab en el futur. En conseqüència, aquest és un pas important per reduir gradualment l'exposició de la companyia als contractes d'aprovisionament de gas, i resol una situació complexa que s'havia demorat des del 2012 a la planta de Damiettay que requeria importants recursos.





Amb aquest acord, Naturgy reafirma, una vegada més, la seva capacitat per reduir el seu perfil de risc i simplificar la seva presència geogràfica i de negoci, amb l'objectiu de reassignar capital i recursos en aquelles àrees que maximitzin la creació de valor a llarg termini per a tots seus stakeholders, tal com es preveu en el Pla Estratègic 2018-2022.





El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha valorat "molt positivament aquest acord, ja que suposa un avanç clar en els pilars principals del pla estratègic 2018-2022, en simplificar la presència geogràfica de Naturgy per focalitzar-nos en aquelles àrees que maximitzin la creació de valor a llarg termini dels nostres principals negocis per als stakeholders de la companyia".