La Diputació de Barcelona defensa que no es renovin les concessions de les autopistes catalanes

El ple de la Diputació de Barcelona d'aquest dijous ha aprovat una moció presentada pel PP sobre el futur dels peatges a Catalunya, en la qual es demana que no es renovin les concessions de les autopistes catalanes a mesura que van finalitzant i que no s'incrementin les tarifes fins que acabin.













La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de Tot per Terrassa, PSC, PP i Cs, i l'abstenció de JxCat, ERC i A Comú Guanyem.





Els diputats de JxCat i ERC, Joan Carles Garcia i Dionís Guiteras, han considerat que la situació dels peatges a Catalunya ve derivada per una falta d'inversió de l'Estat: "No volem continuar amb aquest model actual que espolia les butxaques dels catalans" , ha expressat Guiteras.





Per la seva banda, el diputat d'En Comú Guanyem Rafael Duarte ha considerat que l'eliminació dels peatges hauria de ser un moment de reflexió respecte a altres qüestions vinculades, com el canvi climàtic, per la qual cosa creu que s'obriria la possibilitat de fer alguna acció efectiva per combatre l'emergència climàtica.





La diputada de Tot per Terrassa Lluïsa Melgares ha criticat que no es pot mantenir la situació actual perquè "hi ha peatges totalment injustos", i ha cridat a fer un plantejament sobre què s'ha de fer amb els peatges i qui ha de mantenir-los; mentre que el diputat de Cs Lluís Tejedor ha recordat l'alliberament de peatges en algunes autopistes d'Espanya, i ha reclamat que s'apliqui el mateix criteri en les autonòmiques.





El ple també ha aprovat per unanimitat una moció d'ERC per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona en la transició ecològica, en la qual es demana actuar i mantenir la lluita per la transició ecològica com un pilar fonamental.