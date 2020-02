La terminal satèl·lit de l'Aeroport del Prat depèn d'augmentar operacions

El president d'Aena, Maurici Lucena, ha sostingut que la futura terminal satèl·lit de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat "tindrà sentit" si també s'augmenta el nombre d'operacions que realitza, el que requereix una reconfiguració de les pistes o l'ampliació de una.













Ho ha dit aquest dijous a la sessió inaugural del cicle 'Infraestructures i mobilitat per a una Barcelona de segle XXI' del Cercle d'Economia, moderada pel seu president, Javier Faus, i el director territoral de BBVA Catalunya, Xavier Llinares.





Lucena ha apostat perquè l'Aeroport de Barcelona es pugui convertir així en un aeroport de connexió internacional de primer nivell, com els de Heathrow (Regne Unit), el Charles de Gaulle (França) i Atlanta (Estats Units), per al que ha assegurat que la infraestructura ja té potencialitats per aconseguir-ho.





En la ponència, que ha portat com a títol 'El 'hub' internacional de Barcelona, eina per al desenvolupament sostenible de Catalunya', Lucena ha defensat que per augmentar la capacitat aèria del Prat hi ha dues opcions: utilitzar les pistes d'una manera " més eficient", usant les dues pistes per aterrar i enlairar-se, o ampliar la pista que es troba al costat mar.





"No hi ha més opcions", ha asseverat Lucena i ha indicat que, si no es prenen decisions ja, l'Aeroport de Barcelona arribarà a la seva màxima capacitat en 2026 i perdrà força com a motor econòmic per a la ciutat i Catalunya.





A la ponència han assistit la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; l'expresident de la Generalitat, José Montilla; els exalcaldes de Barcelona Joan Clos i Jordi Hereu; el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i el president de CaixaBank, Jordi Gual.