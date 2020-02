Els polítics independentistes a la presó van rebre 2.300 visites a Lledoners

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, en la compareixença d'aquest dijous al Parlament ha informat que els polítics independentias presos van rebre prop de 2.300 visites i moltes d'autoritats a les presons catalanes en sis mesos de 2018.

















Mesos en els quals van romandre com a presos preventius abans de ser traslladats a Madrid per al judici al Tribunal Suprem. La majoria d'ells eren a la presó de Lledoners i van produir "situacions anòmales", com manifestacions davant els centres o una presència d'autoritats "superior" a l'ordinària.





En la seva compareixença Bañeres va defensar que la Fiscalia s'hagi oposat a el règim de semillibertat concedit als presos a través d'l'article 100.2 de l'reglament penitenciari. I va recordar que per atorgar permisos és bàsic que el pres "accepti que ha comès un delicte" i que el pronòstic indiqui que no ho tornarà a cometre.