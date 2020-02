Al Podem dels Pablistes, Roma no paga als crítics

Un any després de la petició d'un debat estratègic dels barons terrotoriales eb Castella-la Manxa, la majoria d'aquests dirigents han perdut la secretària regional i només dos mantenen poders reals i tenen les hores comptades.













L'últim a sortir ha estat el secretari de Podem País Basc, Lander Martínez, que va presentar la seva dimissió després que Iglesias el desautoritzés i donés la seva benedicció a les primàries internes a una candidata pablista.





Abans d'ell, Nacho Escartín, de Podem a Aragó, va ser el penúltim a sortir. La direcció estatal va avalar el cessament del dirigent que havia buscat un perfil propi al marge de la direcció centralitzada de Madrid.





ELS BARONS CRÍTICS DEMANAVEN UN RESET I HAN ACABAT DEFENESTRATS





En el matí prèvi a la reunió del Consell Ciutadà de Podem de gener de 2019, 11 líders locals, de diferents corrents, es van reunir a Toledo per plantar la llavor d'aquest projecte. Mentre Ramón Espinar em Madrid anunciava la seva renúncia a tots els seus càrrecs després d'una discrepància de forma i fons amb el totpoderós i intocable Pablo Iglesias.





José García Molina, exvicepresident de Castella-la Manxa en coalició amb el PSOE, va intentar fer de mestre de cerimònies de líders com el de la Regió de Múrcia, Óscar Urralburu; Canàries, Noemí Santana; Aragó, Nacho Escartín; Astúries, Daniel Ripa; Illes Balears, Mae de la Concha; Euskadi, Lander Martínez; Comunitat Valenciana, Antonio Estany; La Rioja, Kiko Garrido; Extremadura, Álvaro Jaén, i Navarra, Eduardo Santos. Tots ells van coincidir que el partit morat necessitava "un reset" després del seu cinquè aniversari.





L'anomenada declaració de Toledo, demanava a Iglesias reformular la seva política després de la sortida d'Iñigo Errejón: "La nostra responsabilitat des de les secretaries generals autonòmiques de Podem és oferir un altre horitzó de país: més modern, més just, més igualitari, més feminista i més democràtic , que freni el gir autoritari. Precisament per això, fem aquesta declaració. Ens fem falta totes i tots. És l'hora de cooperar i no de competir ".





Aquest dia, per als pablistes els signants de la declaració de Toledo es van convertir en "traïdors", s'afegien així a la llarga llista que pot consultar-se en l'Hemeroteca Morada des del seu naixement.





Iglesias va fer cas a aquesta proposta. Va guanyar temps i la seva obstinació personal li va costar a Podem perdre pel camí 30 escons a l'abril, i cinc més en les de novembre.





Però la sort va ajudar a Iglesias i va sortir al seu rescat, Pedro Sánchez, que va decidir incloure a Podem en el govern de coalició i a partir d'aquest moment, Iglesias va començar a servir el seu particular plat fred de venjança, amb els "11 de Toledo", perquè en la política de Joc de Trons, el que sobreviu, guanya i és inmesericorde amb el seu enemic.





D'aquells 11 líders locals, cinc queden en el càrrec, però sol dos tenen poders reals. Es tracta de Daniel Ripa, a Astúries, i Mae de la Concha, a les Balears. Els altres, Álvaro Jaén, Eduardo Santos i Noemí Santana, no tenen el control del partit i no són els referents de la direcció. Els secretaris d'Astúries i Balears, a més, poden tenir les hores comptades, comenten en Podem. Sobretot el d'Astúries, per a la substitució circula el nom de Sofia Castañon, actual portaveu adjunta al Congrés.





Podem té avui més que mai una direcció únicament pablista sense oposició el pròxim congrés de Vistalegre 3, el 21 i 22 de març.