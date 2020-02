Cuixart: "La taula només serà útil si som exigents"

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha advertit aquest divendres, sobre la taula de diàleg entre governs per abordar el conflicte català, que la voluntat de diàleg real s'ha de materialitzar en l'amnistia i la fi de la repressió, segons ell, i ha avisat: "La taula de negociació només serà útil si som exigents a l'hora de garantir que no es perverteixi el valor de la paraula".

En una carta que ha enviat als socis de l'entitat i Cuixart ha reivindicat un diàleg sincer i sense renúncies, i ha alertat que si es perverteix el valor de la paraula, serà una greu responsabilitat i un menyspreu als "més de 2.500 represaliats".





També, el president d'Òmnium ha fet una crida a participar en l'acte de dissabte del Consell per la República a Perpinyà (França) amb l'expresident del Govern Carles Puigdemont, en el qual ha assegurat que es reivindicarà "l'exili com a eina fonamental i imprescindible de la lluita compartida per l'autodeterminació".





Cuixart ha donat les gràcies als qui fan servir "l'altaveu de l'exili" en la defensa de les llibertats individuals i nacionals, i ha escrit que mai se'ls podrà agrair suficient el sacrifici personal i familiar que suposa.





UNITAT INDEPENDENTISTA



"El destí dels presos i els exiliats està unit d'una manera granítica, igual com ha de ser la nostra unitat: granítica", ha seguit el líder independentista a la presó pel procés, en referència a la unitat independentista.





També ha aprofitat la carta per tornar a felicitar el 52è Premi d'Honor de les Lletres Catalans, Enric Casasses, que es va anunciar dijous i que atorga Òmnium: "La teva veu transgressora i valenta ens encoratja a abraçar sense por la llibertat".