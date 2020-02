Vídeo d'un simulacre contra el coronavirus a la Xina i la pel·lícula nord-coreana de Netflix "The Flu"

Aquest vídeo mostra com actuen les autoritats per als que no compleixen les normes, en un simulacre que no està exempt de polèmica a la Xina.

























"THE FLU" LA PEL·LÍCULA NORD-COREANA DE NETFLIX QUE VA ESTRENAR EL 2013





Va ser estrenada l'any 2013, però Netflix la torna a oferir i milers de persones descobreixen la pel·lícula sud-coreà dirigida per Kim Sung Soo que impacta. Qualsevol semblança amb la realitat, és pura coincidència. Però és un avançament del que seria el Coronavirus ?.













En anglès es va dir The Flu (La grip). Durant 120 minuts i la història aprofundeix en com en una societat la por contagia més que la mateixa malaltia.





Protagonitzada per Jang Hyuk i Soo Ae, la pel·lícula comença amb un grup d'immigrants il·legals que porten la malaltia fins allà a l'ésser transportats en un contenidor. Enmig del terror i l'angoixa, és clar, hi ha temps per a una història d'amor.