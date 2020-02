Ascendeixen a 50 els positius registrats a Espanya

Els casos de coronavirus confirmats a Espanya ascendeixen a 50, inclosos els dos que ja van ser donats d'alta en La Gomera i Mallorca, entre ells una infermera de l'Hospital de Torrejón d'Ardoz (Madrid) que es troba ingressada a Jaén i un metge sevillà.





Fins al moment s'han registrat 10 casos a Madrid, 13 a la Comunitat Valenciana, 6 a Canàries, 6 a Catalunya, 2 a Balears, 8 a Andalusia, 2 a Castella i Lleó i altres 3 a País Basc





D'aquesta forma, a la Comunitat Valenciana es comptabilitza una desena de casos després de confirmar-se l'últim d'ells a València, amb un home que havia acudit a l'Hospital Arnau de Vilanova de València amb símptomes compatibles amb la malaltia i que, malgrat no haver viatjat a zones que tenen focus del virus, sí que té relacióm amb el periodista que es va contagiar a Milà.





La resta d'afectats són gairebé tots a la província de València, excepte el jove de Borriana que es va contagiar en un viatge a Milà i que roman ingressat a l'Hospital de la Plana de Vila-real.





Dels casos a València, sis tenen relació amb el periodista que es va contagiar durant el seu viatge, un altre és un estudiant italià que havia estat en la "zona vermella" del nord d'Itàlia i l'altra és una dona ingressada a Sagunt que havia viatjat recentment a Milà.





A més, la Conselleria de Salut i Famílies d'Andalusia ha confirmat dos nous casos que eleven a vuit els positius a la regió. Es tracta d'una infermera de Arjonilla (Jaén), de 25 anys, que està relacionada amb un infectat per coronavirus a l'Hospital de Torrejón d'Ardoz (Madrid), al qual va atendre, i d'un metge sevillà de 58 anys que va tenir contacte amb el primer pacient confirmat a Andalusia.





La infermera de Arjonilla es troba actualment ingressada en una habitació d'aïllament a l'Hospital Alt Guadalquivir i evoluciona favorablement. Per part seva, el metge troba en seguiment actiu en el seu domicili amb totes les garanties de seguretat i atenció, tal com dictaminen els protocols del Ministeri de Sanitat per a aquests casos.





La resta de casos a Andalusia es registren a Almeria, Marbella (Màlaga) i Fuengirola (Màlaga), tots ells importats, per contacte amb persones infectades fora de la regió, sumant-se així al pacient de 62 anys ingressat des del dimecres a l'Hospital Universitari Verge de la Rosada de Sevilla i que presenta una "bona evolució".





NOUS CASOS A MADRID





La Comunitat de Madrid ha registrat altres dos nous casos, una dona familiar del pacient de 77 anys que roman ingressat en l'UCI de l'Hospital de Torrejón, i una altra dona que es troba ingressada en el citat centre hospitalari.





La primera d'elles, que també es considera un cas de contacte local, roman en aïllament en aquest mateix hospital amb simptomatologia lleu, mentre que la segona ingressada a Torrejón està en aïllament en situació estable.





A més d'aquests dos nous casos, la Comunitat de Madrid registra els cinc anteriors, entre els quals es troben els dos joves (24 i 33 anys) ingressats en Hospital Carles III, amb símptomes lleus i evolució favorable.





A ells se suma l'ancià de 77 anys en estat greu en l'UCI de l'Hospital de Torrejón i l'home de 50 anys també ingressat en aquest centre hospitalari en aïllament a l'Hospital de Torrejón en situació estable.





D'altra banda, està l'altre cas confirmat aquest divendres, un home de 66 anys que va ingressar en l'UCI de l'Hospital Universitari Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, i que avui al matí ha estat traslladat a l'Hospital Carles III. El seu estat actualment és greu.





En les últimes hores també s'han comptabilitzat els dos primers positius al País Basc, un a Guipúscoa i un altre a Àlaba. Tots dos pacients han realitzat un viatge en els últims 15 dies (Itàlia i Andalucia) i el seu estat de salut és bo i romanen aïllats.





Catalunya ha registrat un nou cas que eleva a quatre els positius en la comunitat, corresponent una dona de 58 anys que havia estat en contacte amb un cas positiu a Alemanya.





La dona, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), es troba en estat lleu a l'Hospital Clínic, a Barcelona. Havia estat en contacte amb un cas positiu a Alemanya, des d'on es va avisar al Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, que va procedir a realitzar-li la prova.





CANÀRIES, ARAGÓ I CASTELLA I LLEÓ





A Canàries, els cinc casos positius per coronavirus registrats a Tenerife i La Gomera --quatre turistes italians i una treballadora de la residència de majors de Vall Gran Rei-- prossegueixen amb bon estat de salut, tres d'ells amb símptomes lleus i els altres dos asimptomàtics. A ells se suma el turista alemany que va ser donat d'alta.





A Castella i Lleó, els dos casos registrats correspon a un home jove de nacionalitat italiana que estudia a Segòvia i un enginyer iranià que es trobava en una empresa del Parc Tecnològic de Boecillo (Valladolid).





A Aragó, la Consejeria de Sanitat d'Aragó ha confirmat també el positiu d'una jove de 27 anys que havia viatjat a Itàlia i que es troba ingressada a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa.





Finalment, el cas de Balears correspon al turista britànic que va ser donat d'alta a Mallorca recentment.





"ÒBVIAMENT" HI HAURÀ MORTS A ESPANYA





El director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha reconegut que l'escenari del coronavirus "està evolucionant molt ràpidament, fonamentalment a Itàlia i en alguns altres països", per la qual cosa ha assenyalat que hi ha "que mantenir una avaluació de la situació constant" a Espanya. En qualsevol cas, ha assegurat que Espanya es troba encara en el primer nivell, el de contenció, tenint en compte el nivell de nous casos diaris i la majoritària identificació de l'origen dels positius.





"Ara mateix hem de tenir molta cura, ser molt previnguts. En alguns casos, és preferible sobreactuar una mica abans que deixar que això ens arribi a superar. Hem d'anar amb molta cura i avaluar hora a hora com evoluciona la situació. Després de les recerques, valorarem fer modificacions. Mentrestant, el que estem fent és plantejant les necessitats de preparació per a futurs escenaris. No estem en l'escenari dos ni en en el tres, això pot evolucionar molt ràpidament, però no tenim evidència", ha ressaltat.





Així, ha insistit que mentre es tinguin controlats la majoria de l'origen dels casos no es pujarà d'escenari d'alerta. "Si no podem identificar-ho hem de començar a plantejar i estudiar amb molta cura la possibilitat de canviar d'escenari. Però amb la informació que tenim ara, no seria el cas. A mesura que tinguem més casos en què no identifiquem l'origen estem més prop d'un nou escenari", ha argumentat, afegint que també influeix que cap dels casos sense vincle epidemiològic clar hagi produït més contagis.





En aquest sentit, Simón ha avançat que "òbviament" hi haurà morts a Espanya pel coronavirus, malgrat que "no és una malaltia greu". "Si hi ha casos amb factors de risc, és possible que algun mori al nostre país. Entra dins de l'esperable", ha detallat, recordant que el Covid-19 "produeix cert nivell de letalidad".





L'expert de Sanitat ha celebrat l'evolució "molt favorable" a la Xina, mentre que ha afirmat que les mesures de control a Corea del Sud "semblen 'a priori' les necessàries". En canvi, a l'Iran ha expressat "dubtes" sobre el "nombre real de casos" que presenten. Ha puntualitzat, en qualsevol cas, que aquest país té "un intercanvi amb Espanya menor que amb la resta de països afectats, i més per la seva situació política actual".