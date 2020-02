Espanya té una trentena de casos de coronavirus

Ja són 33 els casos de coronavirus confirmats a Espanya en total, inclosos els dos que ja van ser donats d'alta. Onze d'ells tenen relació epidemiològica amb el brot d'Itàlia, i 3 romanen en investigació.













Fins al moment s'han registrat: 6 en les Illes Canàries, 9 a la Comunitat Valenciana, 3 a Catalunya, 5 a Madrid, 6 a Andalusia, 1 a les Balears, 1 a Aragó i 2 a Castella i Lleó.





La consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha confirmat un nou cas positiu de coronavirus a València, es tracta d'un home que va viatjar a Milà i presenta simptomatologia lleu.





L'últim cas a la Comunitat de Madrid eleva a cinc els casos positius de coronavirus, un home a l'Hospital Infanta Sofia de la localitat de Sant Sebastià dels Reis.





Abans, la Conselleria de Sanitat d'Aragó anunciava el positiu d'una jove de 27 anys que havia viatjat a Itàlia, es tracta del primer en aquesta comunitat i el primer confirmat d'aquest divendres.





La Conselleria de Sanitat de la Generalitat valenciana ha confirmat sis nous casos de coronavirus a la província de València. Quatre d'ells tenen relació amb l'home, un periodista de 44 anys ingressat a l'Hospital Clínic de València des d'aquest dijous a la matinada, un altre és un estudiant italià que havia viatjat recentment a la zona de risc i l'última és una pacient que també havia estat a Milà fa poc.





El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha informat aquest dijous que s'han registrat dos nous casos de coronavirus Covid-19 a la Comunitat de Madrid, identificats "aquesta matinada". Segons les dades preliminars, cap dels dos hauria viatjat a algun país de risc on s'estiguin registrant brots, com Itàlia, Iran, Corea de Sud o la Xina.





Les autoritats sanitàries madrilenyes estan investigant "ara mateix" els casos, però "no està clar un possible vincle epidemiològic" amb un altre brot, pel que es qualifiquen de moment com contagis locals, segons ha avançat Simón, que ha demanat prudència i ha referenciat a la Comunitat de Madrid per obtenir més detalls dels contagis. Els positius s'hauran de confirmar a nivell nacional en el Centre Nacional de Microbiologia, tal com marca el protocol.





La Conselleria de Sanitat madrilenya ha assenyalat en roda de premsa que els dos pacients no han viatjat a les zones amb brots declarats, pel que no són importats, i s'està en fase d'investigació epidemiològica per saber si ha tingut alguna relació amb algun vincle epidemiològic en un centre sanitari o laboral, o si els seus familiars han arribat a aquestes zones. Tots dos es troben aïllats en el centre hospitalari, no han tingut contacte entre ells i el pacient greu és una persona gran que té patologies prèvies.





Pel que fa al pacient sevillà, es tracta d'un empresari de 62 anys que no ha viatjat a zones de risc com la Xina o Itàlia i no ha estat en contacte amb cap altra persona malalta, segons la Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia . Aquest home, que roman aïllat, va ingressar fa sis dies amb un quadre de pneumònia, aplicant el protocol habitual en aquests casos.





Simón ha explicat que sembla que tampoc "ha tingut cap contacte amb una persona de risc". "Va iniciar símptomes el 13 de febrer, va ser hospitalitzat el 20 i aïllat el 24. Si hagués transmès el virus a alguna altra persona, hauríem d'estar veient casos des de fa quatre o cinc dies. Hi pot haver hagut contagis, però en aquest cas no han estat greus i aparentment no molts. Això no vol dir no hagi nous casos relacionats, però si els hi ha hagut han estat molt lleus o molt pocs", ha tranquil·litzat.





L'expert ha comentat que els cinc espanyols repatriats de la ciutat xinesa de Wuhan, epicentre del brot, que arribaran aquest dijous a Madrid en un vol noliejat pel Govern de Colòmbia, seran posades en quarantena durant catorze dies, malgrat estar "sanes" . El lloc triat és l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per "raons de facilitat i logística", a l'igual que el primer grup de ciutadans espanyols que va ser repatriat a Espanya des del focus del coronavirus.





D'altra banda, l'expert ha reconegut que l'escenari del coronavirus "està evolucionant molt ràpidament, fonamentalment a Itàlia i en alguns altres països", pel que ha assenyalat que hi ha "mantenir una avaluació de la situació constant" a Espanya. En qualsevol cas, ha assegurat que Espanya es troba encara en el primer nivell, el de contenció, tenint en compte el nivell de nous casos diaris i la majoritària identificació de l'origen dels positius.





"Ara mateix hem de tenir molta cura, ser molt previnguts. En alguns casos, és preferible sobreactuar una mica abans de deixar que això ens arribi a superar. Hem d'anar amb molt de compte i avaluar hora a hora com evoluciona la situació. Després de les investigacions, valorarem fer modificacions. Mentrestant, el que estem fent és plantejant les necessitats de preparació per a futurs escenaris. no estem en l'escenari dos ni en el tres, això pot evolucionar molt ràpidament, però no tenim evidència", ha ressaltat.





Així, ha insistit que mentre es tinguin controlats la majoria de l'origen dels casos no s'apujarà d'escenari d'alerta. "Si no podem identificar-lo hem de començar a plantejar i estudiar amb molta cura la possibilitat de canviar d'escenari. Però amb la informació que tenim ara, no seria el cas. A mesura que tinguem més casos en què no identifiquem l'origen estem més a prop d'un nou escenari", ha argumentat, afegint que també influeix que cap dels casos sense vincle epidemiològic clar s'hagi produït més contagis.





En aquest sentit, Simón ha avançat que "òbviament" hi haurà morts a Espanya pel coronavirus, malgrat que "no és una malaltia greu". "Si hi ha casos amb factors de risc, és possible que algun mori a casa nostra. Entra dins de l'esperable", ha detallat, recordant que el Covid-19 "produeix cert nivell de letalitat".





L'expert de Sanitat ha celebrat l'evolució "molt favorable" a la Xina, mentre que ha afirmat que les mesures de control a Corea de Sud "semblen 'a priori' les necessàries". En canvi, a l'Iran ha expressat "dubtes" sobre el "nombre real de casos" que presenten. Ha puntualitzat, en qualsevol cas, que aquest país té "un intercanvi amb Espanya menor que amb la resta de països afectats, i més per la seva situació política actual".





A última hora d'aquest dimecres, la Conselleria de Sanitat de Govern de Canàries informava d'un nou positiu a les illes, en aquest cas en la de la Gomera. És una resident al municipi de Valle Gran Rey que va estar de viatge a Itàlia. Es troba ingressada i en aïllament a l'Hospital General de la Gomera.





Els quatre casos a Tenerife són un matrimoni d'origen italià que va arribar a l'illa de turisme el passat dia 17, i dues persones més que van viatjar amb ells i van tenir contacte directe amb la parella. Aquests quatre pacients estan aïllats a l'Hospital La Candelaria de Santa Creu de Tenerife, dos sense símptomes i dos més amb afecció molt lleu. La resta de turistes que van tenir contacte estret amb ells ha donat negatiu en les proves.





A primera hora d'aquest dijous, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana ha confirmat un segon cas de coronavirus. Es tracta del cas en estudi d'un home a l'Hospital Clínic de València, amb símptomes compatibles amb la malaltia. Les primeres anàlisis han confirmat la presència de virus. El primer dels casos en Comunitat Valenciana va ser un home que havia acudit a l'Hospital La Plana, a Vila-real (Castelló), amb símptomes compatibles i que havia estat a Milà.





A Madrid, a més dels registrats aquest dijous, hi ha altres dos casos coneguts: un jove de 24 anys que va viatjar al nord d'Itàlia i que està ingressat amb símptomes lleus; i un altre jove relacionat amb aquest brot. El seu estat de salut és "bo" i en tots dos casos s'està realitzant l'estudi dels contactes directes que hagin tingut tant en l'àmbit personal com professional.





A Catalunya, la Generalitat ha confirmat 3 positius. El tercer cas importat de coronavirus és una dona de 22 anys de Tenerife que va viatjar al nord d'Itàlia i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona, segons ha informat aquest migdia.





El segon cas és un jove de 22 anys que havia estat a la zona de Milà entre el 22 i 25 de febrer, i que es troba ingressat en estat lleu a l'Hospital Clínic de Barcelona. La primera afectada va ser una dona de 36 anys d'origen italià i resident a Barcelona.