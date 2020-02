'Pecats imperdonables' una "comèdia-thriller" en què els espectadors intervenen en el seu desenvolupament i poden determinar el final

Recordo que una veïna de casa, amb la saviesa que donen els anys viscuts, deia que "quan en una família els seus components es barallen no cal preguntar per què, sinó per quant". Això és el que els passa als protagonistes de "Pecats imperdonables", una comèdia-thriller de Benjamí Cohen que Edu Pericas dirigirà a partir del 12 de març al teatre Borràs. Amb una peculiaritat que la fa diferent a altres obres teatrals: els espectadors tindran l'ocasió d'intervenir en el seu desenvolupament. Idea que no és rigorosament original perquè segueix la pauta de "les noves pel·lícules interactives aparegudes en Netflix, encara que en aquest cas aplicada a el teatre.













Quan comenci l'espectacle i a diferència del que passa normalment, no només no es demanarà al públic que apagui els mòbils, sinó al contrari, es demanarà que els mantingui encesos perquè al llarg de la funció se li sol·licitarà que prengui a través de l'aplicació l'aplicació (No, no s'afanyin i intentin ser curiosis, ja que no està encara en funcionament) una decisió en set moments de la trama argumental, entre ells el final, que tindrà tres opcions diferents. El regidor d'avaluar en cada cas el resultat de l'enquesta i donarà la pauta pertinent als intèrprets, el que va a fer possible que cada funció pugui ser diferent de la del dia anterior i de la següent.





Ell va autoreescriure l'obra en castellà i va situar l'acció en Panamà. En la versió que s'ofereix al Borràs s'ha adequat el context als nostres paisatges i Pericas, que ha fet d'adaptador, l'ha situat al delta de l'Ebre i a la revetlla de Sant Joan. També s'ha pres la molèstia de traduir-la al català, tot i que en aquests pagaments el castellà és una de les nostres dues llengües vehiculars, per la qual cosa cal suposar que l'ha fet amb la sana intenció d'escurar els drets que li corresponen per això 'Velay !





Dèiem al principi que l'argument gira al voltant de les ambicions econòmiques d'uns personatges units per vincles de consanguinitat que mostren, a través dels seus pecats capitals -ja saben, supèrbia, avarícia, gola, ira, luxúria, mandra i enveja, el vici nacional dels espanyols- les misèries de l'ésser humà. "És una història familiar en la qual, gràcies als errors comesos per la segona generació, els seus components van directes a la ruïna. Es reuneixen després de la mort del fundador per celebrar un acte de reconciliació que acaba derivant en una veritable batalla campal en què cadascú defensa fèrriament els interessos que creu que li corresponen". Ficció clar, però, en el fons, real com la vida mateixa. Encara que aquí expressat en forma de comèdia i amb la sana intenció de divertir a el públic.