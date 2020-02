​El doctor Javier Cortés, un dels investigadors clau a escala mundial sobre el paper de la immunoteràpia en càncer de mama triple negatiu

El càncer de mama triple negatiu representa el 10-15% de tots els tumors de mama i és el més agressiu i difícil de tractar. No obstant això, les últimes investigacions pel que fa a aquest tumor obren una porta a l'esperança per a aquest tipus de pacients.













En aquest sentit, un estudi publicat a la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, el segon autor del qual és el doctor Javier Cortés, director del programa de càncer de mama de l’IOB Institute of Oncology de l’Hospital Quirónsalud Barcelona i investigador translacional del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), revela que afegir pembrolizumab –un tipus d’immunoteràpia– a la quimioteràpia abans de la cirurgia incrementa significativament la taxa de respostes patològiques completes –absència de signes de càncer en mostres de teixit obtingudes durant la cirurgia o en una biòpsia– en fases precoces de càncer de mama triple negatiu.





«D'una reunió amb dos bons amics, Peter Schmid (Regne Unit) i Rebecca Dent (Singapur), va sortir el primer esborrany del que ha estat un dels estudis més importants en la història del càncer de mama triple negatiu. Potenciar la resposta immunològica enfront d'aquest tipus de tumors amb pembrolizumab –un fàrmac que desbloqueja els limfòcits– optimitza l'activitat de la quimioteràpia abans de la cirurgia», puntualitza el doctor Javier Cortés.





En aquest estudi en fase III, que compara la quimioteràpia amb o sense pembrolizumab abans de la cirurgia i el manteniment posterior com a adjuvant després del tractament per reduir el risc de recaiguda, hi han participat 124 centres de 21 països.





De les 602 participants, un 64,8% de les que van rebre el tractament amb pembrolizumab van mostrar una resposta patològica completa i després de més d'un any de seguiment, 15,5 mesos de mitjana, el grup de pacients que van rebre pembrolizumab van presentar recaigudes menors enfront del grup de placebo.





Pel que fa a això, el doctor Javier Cortés assegura que «som a les portes d'un nou tractament estàndard en aquest tipus de tumors. No obstant això, hem d'esperar les dades definitives de l'estudi per veure si, com pensem, es tradueix finalment en un nombre de guaricions més alt».

El càncer de mama triple negatiu sol associar-se amb una recurrència primerenca i una taxa de mortalitat elevada, i el més habitual és valorar que les pacients rebin quimioteràpia neoadjuvant abans de la cirurgia.





Aquest abordatge fa que l'operació sigui més fàcil, redueix el tumor i moltes vegades permet conservar la mama. Així mateix, les pacients que presenten una eliminació completa de la malaltia en el moment de la cirurgia tenen una taxa de guarició molt elevada.





«Avui dia és inacceptable que no discutim l'estratègia neoadjuvant amb les nostres pacients amb tumors triple negatius. El que fa poc temps era una opció terapèutica avui pot considerar-se la pràctica més convenient. La possibilitat de variar el tractament posterior a la cirurgia depenent de la resposta als tractaments neoadjuvants pot ajudar a controlar millor la malaltia. Crec que tots aquells tractaments que augmenten les possibilitats d'aconseguir una resposta patològica completa s’haurien d’oferir a les nostres pacients». I continua: «A l’IOB fa temps que treballem per poder oferir la immunoteràpia a les nostres pacients amb tumors triple negatius des de fa temps, la majoria de vegades dins d'estudis clínics», conclou el doctor Javier Cortés.