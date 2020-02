"L'esport és l'únic contingut capaç de concentrar milions de persones davant d'una pantalla en un moment concret"

Daniel Margalef és el responsable de l'àrea de Drets Esportius i Relacions amb Laliga de Mediapro des de 2013. Va començar la seva carrera al departament de Producció d'Esports a TV3 i al llarg dels anys que va estar a la televisió pública catalana va exercir altres càrrecs relacionats amb el món de l'esport.









De l'any 2004 a l'any 2007 va arribar a compaginar el seu càrrec a TV3 amb la Direcció General d'Audiovisual Sport, empresa que gestionava els drets de la Lliga espanyola.





Sr Margalef, què ha significat per Mediapro que Movistar es quedi amb els drets d'emissió del futbol espanyol masculí?





Es tracta del funcionament habitual del mercat de drets audiovisuals. Es convoquen concursos per adquirir els drets per determinats períodes i els guanya qui presenta la millor oferta. En Mediapro, fa anys que treballem en el terreny dels drets, així que estem acostumats. Al mateix temps que "perdíem" els drets a Espanya, vam guanyar els drets de la lliga francesa o la lliga canadenca, per exemple.





La guerra del futbol no ha acabat?





La guerra del futbol va acabar el 5 de febrer de 2015 quan el Tribunal Suprem ens va donar la raó enfront de les pretensions de PRISA.





Hi ha diferències amb la Federació Espanyola de Futbol?





Qui sembla tenir diferències amb nosaltres és la federació. Nosaltres no hem fet més que defensar-nos d'actituds que considerem il·legals i poc ètiques. I seguirem fent-ho.





Estan satisfets per fer-se amb els drets audiovisuals internacionals durant els propers cinc anys?





Mediapro no ha adquirit els drets internacionals de la Lliga. Per encàrrec de la Lliga som els responsables de la comercialització internacional dels seus drets.





Mediapro aposta per la comercialització internacional dels drets televisius?





Una de les unitats de negoci de Grup és la gestió de drets audiovisuals, des de fa més de 20 anys. Però no només drets generats a Espanya, i no només drets de competicions futbolístiques.





Han fracassat els canals de pagament?





A contra, els continguts premium són cada vegada més demandats pels espectadors i no hi ha cap dubte que els esports, i el futbol en particular, és un contingut privilegiat per a aquest tipus de canals i plataformes.





Mediapro també gestiona el VAR?





Mediapro té una divisió especialitzada en prestar serveis de VAR en competicions esportives a tot el món, per encàrrec dels organitzadors de les competicions. En aquests moments estem prestant serveis en 16 països.





En l'actualitat, quins són aquests drets internacionals que tenen vostès?





Drets per a Espanya





Un partit per jornada de la Lliga Santander

Dos partits per jornada Lliga SmartBank

Resums en exclusiva en obert de les Lligues Santander i SmartBank

Lliga Santander ySmartBanken establiments públics

UEFA Champions League i UEFA Europa League en establiments públics

1 partit per jornada en obert de l'Europa League

Lliga de Primera Divisió de futbol femení

Mundial Qatar 2022





12 Campionats del Món sub 20 i 17, homes i dones i dues Copes Mundials de futbol platja





UEFA Champions League (cedits a Movistar)

UEFA Europa League (cedits a Movistar)

League 1 (cedits a Movistar)

Sèrie A (cedits a Movistar)

Lliga Australiana (cedits a Movistar)

Lliga Xinesa (cedits a Movistar)

Youth League (cedits a Movistar)





Lliga Asobal (compartida amb La Lliga TV)

World Pàdel Tour





UFC (lluita)

Boxa





Drets domèstics





Lliga Francesa de futbol 2020/24 Primera i segona divisió

Lliga canadenca de futbol fins 2028

Copa canadenca

Lliga femenina canadenca

Segona divisió canadenca

Selecció canadenca masculina i femenina fins 2028

Federació d'El Salvador classificatoris 2022

Federació de Guatemala classificatoris 2022

Federació d'Hondures classificatoris 2022

Federació de Xile classificatoris 2022

Federació de Bolívia classificatoris 2022

Federació de Paraguai classificatoris 2022





Contracte d'assessoria amb la Federació d'Uruguai





Vostès tenen els drets del Mundial de Qatar. Què esperen d'ell mateix amb la controvèrsia que ha aixecat?





El Mundial és una gran competició i, controvèrsies a part, es converteix en el centre d'atenció de tots els aficionats a el futbol durant la seva disputa. Probablement, sigui la competició més global juntament amb els Jocs Olímpics, però amb el seguiment massiu que tenen tots els grans esdeveniments futbolístics.





En jugar-se el Mundial al mes de desembre, no tem que en aquestes dates l'afició no estigui per veure molt futbol?





A canvi, des del punt de vista de la TV, desembre és un mes de gran consum televisiu.





El futbol femení s'ha enlairat amb gran expectació. Creu que és possible aconseguir els nivells d'interès del masculí?





Per què no? Si tots els implicats decideixen donar-li suport pot arribar on es proposin. Hi ha una gran qualitat, com veiem cada cap de setmana a la Lliga Iberdrola, i com hem vist en el recent Mundial de França, i l'afició va creixent. Amb major difusió, major professionalització i si ningú posa pals a les rodes, el futbol femení pot arribar on es proposi. Però és evident que actituds com la de la RFEF estan posant en perill tot el que s'ha aconseguit en els últims anys.





Que significa per al futbol femení que Mediapro tingui els drets de la Lliga Iberdrola?





Els canals de Mediapro emeten partits de futbol femení des del 2012. És una aposta estratègica de Grup, i no hi ha dubte que l'exposició que li hem donat ha afavorit la seva notorietat, i el seu valor per als patrocinadors i per a les marques, això ha ajudat a millorar les seves instal·lacions i la situació de les jugadora... És un cercle virtuós que està en perill per l'actitud i les actuacions de la Federació.





Com veu vostè el futur dels drets de retransmissió dels esports majoritaris?





Com hem comentat abans, l'esport és l'únic contingut capaç de concentrar a milions de persones davant d'una pantalla en un moment concret. La resta de continguts pots veure'ls quan i com vulguis. Però l'esport és directe, és emoció. I crec que té un gran futur en TV.





I el futur de la seva empresa en aquests temes?





Mediapro no es dedica només a la gestió de drets esportius. Tenim una gran unitat de negoci dedicada a la producció audiovisual que està treballant en cinc continents. Produïm continguts a través de The Mediapro Studio que s'ofereixen també a través de canals i plataformes arreu del món, i la nostra divisió digital està impulsant competicions i plataformes d'e-sports, com són UBEAT i LVP. Som conscients que per estar al capdavant en aquests camps hem de ser pioners i innovadors i per això la innovació està en l'ADN de Grup.









Article publicat originalment en The Economy Journal. Consulta aquí la versió en anglès