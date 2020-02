L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha estat aquest dissabte a Perpinyà, prop de la frontera amb Espanya, per a participar en diversos actes, el més important l'organitzat pel Consell per la República, ANC i Òmnium Cultural. Segons els organitzadors, unes 150.000 persones han acudit a l'acte al sud de França.





Sota el lema 'La República al centre del món', Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí s'han citat en un acte que qualifiquen de "transversal" del moviment independentista, però en un moment en què les relacions entre JxCat, ERC i la CUP no passen el seu millor moment.





L'expresident de la Generalitat ha cridat als catalans a preparar-se per a abordar "la lluita definitiva", superant els dubtes i els errors que es puguin haver comès. "Preparem-nos, tenim treball i ho volem fer. Ara hem de preparar la lluita definitiva", ha exclamat l'expresident, després d'admetre que sabien que la independència no era un objectiu fàcil.





"Per generositat amb les generacions futures havíem de passar per aquestes dificultats que posaven en perill la nostra llibertat", ha afegit Puigdemont, que ha avisat que el poble català no pararà fins a aconseguir ser lliure.





En la seva opinió, ja no cal esperar temps millors, per la qual cosa considera que hi ha molta feina per davant que no es pot posposar, cridant a coordinar-se i a organitzar-se millor en el territori per a "combatre la repressió de l'Estat i el règim monàrquic hereu del franquisme".





L'INDEPENDENTISME, DIVIDIT





Malgrat que el partit de Puigdemont i els republicans comparteixen delegació a la taula de negociació amb l'Executiu de Pedro Sánchez, han mostrat les seves discrepàncies sobre com afrontar el diàleg amb el Govern central i han escenificat les seves diferències estratègiques en la votació del sostre de despesa de l'Estat d'aquest dijous, avantsala dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE): ERC es va abstenir permetent que prosperés i JxCat va votar en contra.









Així, els partits independentistes no afronten l'acte del Consell per la República amb la mateixa actitud: mentre per part de JxCat aniran tots els diputats de Parlament i de Congrés, senadors i consellers; d'ERC assistiran la portaveu a la Cambra catalana, Anna Caula, el líder municipal a Barcelona, Ernest Maragall, i el vicesecretari general de Vertebració Territorial i Partit Obert, Isaac Peraire.





A més, la CUP ha decidit no enviar cap representant perquè, malgrat que la formació assegura donar suport als polítics independentistes a l'estranger i desitja el seu retorn sense efectes judicials, augura "certs partidismes" en l'acte que tanca Puigdemont.





A l'acte també hi ha hagut la presència dels presos independentistes, a través de vídeos o de cartes, i també per videoconferència la secretària general d'ERC, Marta Rovira, l'exconseller Lluís Puig i el cantant Valtonyc, a més de dos dels detinguts el 23-S i de Tamara Carrasco.









Presentat per Lloll Bertran i Carme Sansa, hi ha hagut actuacions de Lluís Llach, Roger Mas i Gerard Jacquet, i abans que comenci l'acte han actuat els Castellers de Vilafranca.





Amb gairebé 600 autobusos i 525 autocaravanes preparades per viatjar a Perpinyà, el municipi ha acollit la major manifestació de la seva història des de principis de segle XX.





REUNIÓ AMB L'ALCALDE





Abans de l'acte al Parc de les Exposicions, l'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, ha rebut Puigdemont i al president de la Generalitat, Quim Torra, juntament amb els membres de Consell per la República, que després s'han trobat amb la presidenta del Consell Departamental, Hermaline Malherbe-Laurent.





Després de l'acte, a les 18.30 hores Torra rebrà de manera oficial a Puigdemont, Comín i Ponsatí a la Casa de la Generalitat de Perpinyà, on mantindran una reunió.