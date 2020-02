L'exministra Matilde Fernández davant la Llei de Llibertat sexual: "Res de lleis gueto"

La presidenta del Comitè Espanyol de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) i exministra socialista amb el tercer Govern de Felipe González, Matilde Fernández, ha llançat aquest divendres una crítica a la 'Llei de Llibertat Sexual' que preveu veure la llum abans del pròxim 8 de març. "Res de lleis gueto", ha subratllat. Segons la seva opinió, cal "canviar totes les lleis per basar-les en el principi d'igualtat però des de la transversalitat".





Així ho ha reivindicat després de rebre al XIII Premi Avançant en Igualtat de la Federació d'Empleades i Empleats Públics d'UGT PV, un acte a què han assistit el president de la Generalitat, Ximo Puig; el senador Joan Lerma; la delegada de Govern a la Comunitat Valenciana, Glòria Calero; o la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, entre d'altres representants polítics.





Fernández ha recordat que a l'inici de la democràcia, des de "el feminisme polític" es van negar a fer "lleis gueto" i van apostar per un "treball transversal" d'"accions positives" que "cal tornar a defensar". "Vam fer plans d'igualtat trucant a totes les portes, en tots els camps, i deixant clar que havien de ser sostinguts en el temps" perquè "amb una crisi poden frenar però no es pot fer desaparèixer una política que sona", ha argumentat.









En la seva opinió, "les polítiques paraigües generals amb els seus reglaments de desenvolupament i amb les accions positives visibilitzen perfectament i de forma definitiva", davant de les normes de "microgrups", que poden "perdre força" si ve una paràlisi econòmica o legislativa " i llavors "no serveixen ni per al minigrup per al qual s'estava pensant ni per al conjunt de la societat", ha sentenciat.





Per a Fernández "no era tan important créixer d'un any per l'altre, sinó saber que encara que fos a poc anaves creixent constantment i per tant la política romania. Segons la exministra," això és una cosa que ha funcionat bé en el segle passat, en el que va de segle i ara tant de bo la nova etapa de creixement econòmic ens permeti situar-nos aquí".





Fernández ha reivindicat "la capacitat de les dones de dialogar, pactar i arribar a acords" en aquella època. "Tant de bo recuperem aquesta ètica de el diàleg", ha apuntat.





A més, considera "fonamental el reconeixement social del que anem conquerint" i en aquest sentit ha reclamat "una campanya en aquest país que digui que la ciutadania espanyola reconeix a tantes dones que tenen cura, eduquen, curen i estan canviant el país".





Finalment, la presidenta del Comitè Espanyol de l'ACNUR ha apel·lat a la "ètica de la responsabilitat" i ha cridat els països democràtics a no oblidar que "la feina que fem en els països democràtics obre portes i finestres en els països en desenvolupament" . "Nosaltres som elles", ha remarcat.





Des del seu punt de vista, "estem en un moment importantíssim en el qual hem de seguir fent-nos visibles amb un projecte democràtic per al país i pensant en les dones del món. Cal treballar cada dia per fer un món millor", ha conclòs .





Des de la Federació d'Empleades i Empleats Públics d'UGT PV s'ha volgut reconèixer la trajectòria de Matilde Fernández en favor dels drets de les dones com a política, sindicalista i feminista.





En situar-se al capdavant de la Secretaria de la Dona de la Comissió Executiva Federal del PSOE entre el 1984 i 1997, va impulsar la incorporació de les dones als llocs de direcció tant al sindicat com en el partit, i va impulsar el seu treball va ser clau per l'aprovació de sistema de quotes de representació de dones en un percentatge no inferior al 25%.





Com sindicalista va arribar a ser Secretària general de la Federació estatal d'Indústria Química i Energia de la UGT des de la seva legalització en 1977 i fins a 1988.





A més de Fernández, també s'ha lliurat el Premi Merche Albiach a el reconeixement sindical pel treball en pro de la igualtat a Marisa Navarro, primera dona a ostentar el càrrec de secretària general de la secció sindical de l'Ajuntament d'Alacant.





PUIG REIVINDICA EL MOVIMENT FEMINISTA: "EL MÉS DIGNE"





Per la seva banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que el feminista és el moviment "més digne i decent" que "ha fet avançar més la societat" durant "els últims anys". Per això, ha reivindicat a "aquelles dones que en un temps no tan llunyà estaven com clamant al desert".





Puig ha valorat que Fernández "sempre ha estat aquesta fusió necessària entre el progrés i la igualtat" i al seu parer, "va ser fonamental per a entendre aquest pilar de l'Estat de Benestar que té a veure amb la protecció social i amb els serveis socials".





Així ha destacat que va ser impulsora d'unes "conviccions profundes d'igualtat" que en l'esquerra dels anys vuitanta "no tenien tot el valor que afortunadament avui tenen".





El president ha assegurat que "el camí cap a la igualtat és un itinerari que encara hem de recórrer amb més fortalesa", després de recordar que la bretxa salarial de gènere a la Comunitat Valenciana arriba al 23% segons els últims informes.