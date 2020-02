Podem és un polvorí a una setmana de Vistalegre III

La decisió de Pablo Iglesias d'avançar el tercer congrés de la formació morada el proper 8 de març, quan el termini disponible per fer-ho s'estenia fins a febrer de 2021, s'ha incendiat Podem.





Tot i que la cúpula del partit s'hagi fet fort tant a l'Executiu com en les altes magistratures dels ministeris, la vida interna de la formació no passa pel seu millor moment.





S'ha produït la dissolució de sis organitzacions territorials, o bé per desistiment dels seus presidents o bé per decisió de la direcció central, i aquestes han estat substituïdes per sengles gestores.





L'última ha estat la de País Basc, a pocs mesos de les eleccions a la comunitat autònoma. Lander Martínez va anunciar la seva marxa després de la derrota de la seva candidata en el procés intern de selecció.









Fins a la data, País Basc, Castella-la Manxa, Madrid, Catalunya, Aragó i Múrcia estan sent tutelades des de Madrid. En el cas de l'organització catalana i aragonesa, previ acomiadament directe dels seus responsables. En les altres es deu als fiascos a les urnes o al fitxatge que la formació de Errejón, Més País, va fer entre els representants del partit morat.





Per si fos poc, en altres autonomies com Cantàbria o la Rioja, l'enfrontament a cara de gos entre pablistas i crítics ha acabat arribant als tribunals. La sortida de Teresa Rodríguez, 'lideresa' andalusa de la marca electoral Endavant Andalusia, i la seva amenaça de presentar-se per separat als pròxims comicis andalusos, ha estat el cop de gràcia. Dels cercles, ja res s'espera: van ser desactivats fa temps.





Però tant Iglesias com Montero actuen al marge del polvorí que viu Podem. La convulsió que viuen els afiliats i quadres del partit no semblen preocupar a tots dos líders, que busquen revalidar el seu lideratge intern purgant a la formació de veus crítiques i aprofitant la pàtina de legitimitat que els confereix formar part de Govern.