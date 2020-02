Catalunya tractarà els casos lleus de coronavirus des del domicili

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha informat aquest dissabte que els pacients amb casos lleus de coronavirus seran atesos en els seus propis domicilis i no se'ls ingressarà a l'hospital: "Treballem per poder atendre les persones que han donat positiu a casa si tenen una simptomatologia que ho permet".





En roda de premsa després de visitar un centre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Vergés ha explicat que els afectats no hauran de desplaçar-se a un hospital per fer la prova de proteïna C reactiva (PCR ), ja que el servei sanitari es desplaçarà "amb la formació específica per prendre la mostra al pacient".









Ha indicat que, a partir dels pròxims dies, aquells que estiguin en estat lleu --que ha recordat que són la majoria- i no calgui que estiguin ingressats en un centre hospitalari podran estar també a casa, "amb tot el seguiment, suport i bona atenció "del sistema sanitari català.





"Són unes mesures que anem prenent de reforç de tot el sistema de salut de Catalunya, de reforç de cara a la ciutadania", i ha assegurat que el canvi de protocol es deu al fet que volen que les persones siguin on correspon per la seva banda clínic .





Ha agraït l'"esforç extra" dels professionals sanitaris i d'aquells que gestionen les trucades i les peticions d'informació del coronavirus, a més de la vigilància epidemiològica per part dels equips sanitaris.





PRIMER CONTAGI COMUNITARI A CATALUNYA





El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha informat que un dels afectats pel coronavirus a Catalunya, un home de 59 anys de Sant Cugat de Vallès (Barcelona), ha estat el primer cas d'infecció d'una persona sense haver sortit d'Espanya.





L'home ha donat positiu per la seva relació familiar amb una dona, de 58 anys i del mateix municipi, que va estar a Munic (Alemanya) fa uns deu dies i que va entrar en contacte amb una altra persona afectada per coronavirus.





Tots dos treballen en el sector sanitari, però Guix ha destacat que aquesta infecció no té res a veure amb la seva tasca professional: "Aquest és un element que volem deixar molt clar".