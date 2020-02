Els Estats Units i els talibans signen un acord de pau històric per a l'Afganistan

Els Estats Units i els talibans han signat aquest dissabte a Doha un acord bilateral de pau que pretén seu el primer pas per posar fi a gairebé 20 anys de guerra al país centreasiàtic que ha causat la mort de gairebé 40.000 civils i ha definit la història del conflicte internacional del segle XXI.





L'enviat especial dels Estats Units, Zalmay Khalilzad, i el cap de la delegació negociadora talibà, Abdul Ghani Baradar, han estampat a les 14.15 a l'hotel Sheraton de la capital de Qatar la seva signatura en un pacte que fixa les bases per encarar el següent pas crucial: obrir les negociacions entre el Govern afganès i les milícies.





La signatura de l'acord s'ha produït en parallel a una compareixença a Kabul del president afganès, Ashraf Ghani, acompanyat del secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, i el secretari de Defensa dels EUA, Mark Esper, que han expressat al mandatari el seu suport total tant en la preservació de la pau com en l'obertura de les negociacions.





Els talibans, per la seva banda, han anunciat aquest dissabte que suspenen les seves operacions ofensives arreu del país durant tot el dia mentre la seva cúpula discuteix la possibilitat d'ampliar aquest "mode defensiu" durant aquest diumenge i dies posteriors.





FI DE LA PRESÈNCIA INTERNACIONAL





L'acord de pau amb els talibans contempla una reducció inicial de tropes nord-americanes en un termini de quatre mesos amb vista a una retirada total de les forces internacionals d'aquí a 14 mesos, segons un esborrany de l'acord que ha recollit la cadena afganesa Tolo News, entre un seguit de condicions que inclouen l'inici de les negociacions per alliberar presoners i per preservar la lluita contra l'organització gihadista Estat Islàmic.





"La República Islàmica de l'Afganistan, els Estats Units i la coalició internacional han conclòs que els actuals nivells de forces militars ja no són necessaris per aconseguir els objectius de seguretat. Per això, els Estats Units reduiran el seu contingent de forces a 8.600 efectius en un termini de 135 dies a partir de l'anunci d'aquesta declaració conjunta", segons l'acord.





"Els Estats Units i la coalició internacional completaran la retirada de la resta de les forces de l'Afganistan en un termini de 14 mesos, sota condició que els talibans compleixin els compromisos que han adquirit en l'acord".





Així mateix, els Estats Units "reafirmen el seu compromís de perseguir un finançament anual per a l'entrenament, equipament i manteniment de les forces de seguretat afganeses, perquè l'Afganistan pugui defensar-se, de manera independent, d'amenaces internes i externes".