Ja hi ha 58 casos de coronavirus a Espanya

Els dos últims casos de coronavirus han estat confirmats per la Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia, que se sumen als vuit que ja es coneixien a la regió.





















En concret, es tracta de dos homes de 59 i 62 anys residents a Fuengirola (Màlaga). Tots dos casos estan relacionats amb el positiu de la mateixa localitat confirmat ahir i també havien viatjat recentment a la zona d'Emilia-Romagna (Itàlia), segons ha informat la Junta en un comunicat.





Per la seva banda, Cantàbria ha registrat el seu primer positiu per coronavirus, que és una persona que havia viatjat en els últims catorze dies per Itàlia i que roman aïllada i amb símptomes lleus.





A més, la Conselleria de Sanitat ha confirmat aquesta tarda dos nous casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana. Es tracta dos familiars del pacient que va donar positiu aquest divendres i va quedar ingressat a l'hospital Arnau de Vilanova de València, un home que no va viatjar a Milà però que és contacte de l'periodista que va donar positiu dijous a l'hospital Clínic de València.





A Astúries, un home de 70 anys d'edat que va acudir a un centre privat, on se li va diagnosticar una pneumònia aguda sense antecedents ha estat el primer cas positiu del nou coronavirus de la regió, a l'espera de la ratificació d'un segon anàlisi pel Centre Nacional de Microbiologia de Majadahonda (Madrid).





Així mateix, una dona de 39 anys, no originària de Navarra i resident des de feia diversos anys a Pamplona, que es troba ingressada en estat greu a l'UCI B del Complex Hospitalari de Navarra, ha donat positiu en Covid-19, tractant-se així en el primer cas de coronavirus a la Comunitat foral a l'espera de la confirmació oficial del Centre Nacional de Microbiologia de Madrid.





Aquest dissabte la Conselleria de Sanitat de Canàries també ha confirmat un nou positiu en l'illa de Tenerife. Aquest cas és una de les persones del grup de turistes italians de l'hotel d'Adeje, contacte estret d'un dels quatre ingressats a l'Hospital Universitari Nostra Senyora de la Candelaria.





Aquesta persona, a l'ésser un contacte directe d'un dels positius per coronavirus, ha estat des del primer moment --24 de febrer-- en situació d'aïllament a la seva habitació en el complex turístic.





A més, en les últimes hores s'han confirmat tres nous casos a València, tres a Madrid, dos a Catalunya, un a Balears, un altre al País Basc, i aquest últim a Tenerife.





RECOMPTE DE CASOS DE CORONAVIRUS A ESPANYA





- 15 a la Comunitat Valenciana.

- 10 a Madrid.

- 10 a Andalusia.

- 7 a Canàries (un de donat d'alta).

- 6 a Catalunya.

- 3 en País Basc.

- 2 en Castella i Lleó.

- 2 a les Balears (un de donat d'alta)

- 1 a Navarra

- 1 a Astúries

- 1 a Cantàbria





Aquest dissabte s'han confirmat dos nous casos a Catalunya: una dona de 52 anys, que viu a Girona i havia viatjat a Itàlia recentment, i un home de Sant Cugat de Vallès (Barcelona) "que va estar en contacte íntim amb un dels casos confirmats amb anterioritat".





Per la seva banda, la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid ha confirmat tres casos més del nou coronavirus: dos d'ells són importats i es tracta d'un home i una dona que van viatjar junts per zona de risc. El tercer cas nou (cas 10) és dona i familiar de la pacient de 46 anys ingressada a l'Hospital de Torrejón.





La Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana també ha confirmat tres nous casos de coronavirus a la regió, de manera que ascendeixen a 13 els contagiats.





Segons ha indicat la consellera, Ana Barceló, en una roda de premsa, aquests tres nous casos s'han confirmat a la ciutat de València: un ha estat diagnosticat a l'Hospital la Fe i els altres dos, a l'Hospital General.





La Conselleria de Salut i Consum de les Balears també ha confirmat un nou cas aquest dissabte, el segon, de coronavirus a Mallorca. En aquesta ocasió es tracta d'una dona, que roman aïllada a Son Espases, on va ingressar aquest divendres.





Per la seva banda, la consellera basca de Salut, Nekane Murga, ha confirmat que s'ha produït un tercer cas positiu per coronavirus al País Basc, un professional sanitari de l'hospital de Txagorritxu a Àlaba.





Els dos primers casos confirmats aquest divendres al País Basc van ser els d'una dona a Guipúscoa, que havia viatjat recentment a Milà, i d'una professional sanitària de l'hospital de Txagorritxu a Àlaba, sense "antecedents de risc" i que havia viatjat a Andalusia amb anterioritat.





A les Canàries un total de sis persones, cinc italians allotjats a l'hotel d'Adeje i una dona a La Gomera, estan contagiades en l'actualitat de coronavirus. A ells se sumaria el ciutadà alemany que va donar positiu a La Gomera i que ja va ser donat d'alta.





"TOTS ELS CASOS EVOLUCIONEN BÉ"





El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha afirmat aquest matí que la majoria dels casos que s'han identificat estan relacionats amb viatges a Itàlia i ha subratllat que "tots els casos estan evolucionant relativament bé", incloses les dues persones que encara són a l'UCI.