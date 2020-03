A la Vicepresidenta Ribera li ha sortit el tret per la culata a Red Eléctrica

Les crítiques per l'intervencionisme en Xarxa Elèctrica de la vicepresidenta de Transició Ecològica, Teresa Ribera, van provocar l'abrupta sortida de la presidència de Jordi Sevilla. Un mes després la conseqüència ha estat l'avortament del nomenament de Natalia Fabra per a substituir-lo.





















Al juny de 2015, Pedro Sánchez va fitxar Teresa Ribera, al costat de les catedràtiques Victòria Camps i Silvina Bacigalupo, perquè l'assessoraran en l'elaboració del programa electoral de PSOE amb el qual pretenia arribar a Govern. Fabra, experta en energia amb gran reputació en el sector, va formar part del grup de transició ecològica que presidia Ribera fins que va ser nomenada ministra.





És catedràtica d'Economia a la Universitat Carlos III de Madrid. La seva àrea d'investigació és l'Organització Industrial, amb èmfasi en l'estudi de l'economia de l'energia i el medi ambient, i les polítiques de regulació i de defensa de la competència.





Però l'equip de Pedro Sánchez a La Moncloa va fer marxa enrere en la designació per al lloc de Fabra el millor remunerat dels que decideix el Govern per les crítiques per l'intervencionisme de Teresa Ribera al cessament de Jordi Sevilla. I ha nomenat a Beatriz Corredor, amiga personal de Pedro Sánchez des que tots dos van ser regidors a l'Ajuntament de Madrid. Corredor així controlarà els moviments de la vicepresidenta Ribera en Xarxa Elèctrica.





Beatriz Corredor és una dona de partit a la qual no se li coneix experiència en el sector elèctric, malgrat la qual cosa ha estat col·locada al capdavant d'una de les empreses crítiques de país en matèria energètica.