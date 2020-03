Salvador Illa és la carta que fa servir Sánchez enfront de l'independentisme

Salvador Illa, ministre de Sanitat té un perfil més polític que tècnic, lliurat a la solució de la qüestió catalana, sobre la qual té el seu propi pla per ser obertament "antiindependentista".





















Va ser sobretot en els mesos anteriors i posteriors a l'1-O quan els constitucionalistes van apreciar a l'exalcalde de la Roca de Vallès, Salvador Illa. Concretament pel seu treball discret a favor de la manifestació constitucionalista de el 8 d'octubre a Barcelona i de la marxa organitzada per Societat Civil Catalana el 27 d'octubre de el 2019.





Miquel Iceta no estava del tot a favor de la marxa, però Illa va aconseguir que el PSC enviés una carta als seus militants perquè participessin en la marxa. A la marxa de SCC de 2019, el PSC també va estar present.





La cursa d'Illa segueix el guió francès, que sol projectar a alcaldes de províncies a la política nacional. Va dirigir el municipi de la Roca del Vallès on va deixar el seu segell amb l'edificació de el centre comercial La Roca Village, un dels atractius del turisme a Catalunya. Després va passar a la política municipal de Barcelona, fins que Iceta li va lliurar la clau de l'organització de PSC.





Reservat i pragmàtic, Illa s'està convertint en una mà dreta de Govern de Sánchez i guanya pes perquè la legislatura gira al voltant en els seus primers mesos, de la taula diàleg amb els independentistes, amb els qui l'exalcalde de la Roca manté una relació directa.





Peça clau del pacte de PSC amb JxCat a la Diputació de Barcelona, va rebre retrets de l'oposició i fins i tot en les entranyes de l'PSOE va despertar malestar. Però el català insisteix en la seva aposta de pel divideix i venceràs de el sector nacionalista: una tàctica que ha convençut a Sánchez.





SALVADOR ILLA EL VIGILANT DE PABLO IGLESIAS





"És molt crític amb els independentistes. Molt més que Iceta i està convençut que cal tornar al diàleg, encara que sigui només per raons tàctiques. D'una banda per diluir la unitat entre ERC i JuntsXCat, i per l'altre per reconduir-ho tot a través d'una negociació pactada ".





La ubicació del seu ministeri li posa entre dos focs. Si per una banda tracta amb els nacionalistes, de l'altra treballa colze a colze amb Iglesias. Comparteix ministeri amb el líder de Podem i Alberto Garzón i aquesta cohabitació representa la millor metàfora de la actual coalició vermella-morada: dos partits que lluitaven a sang i foc pel lideratge de l'esquerra, però que ara mostren una entesa que fins i tot sorprèn al propi Iglesias.





Però és que Salvador Illa té el paper de vigilant de Iglesias. Sap que els morats defensaran una consulta o referèndum a Catalunya i ara insisteixen en l'alliberament dels condemnats de l'1-O, encara que el desig de seguir a l'Executiu ha convertit a Podem en un partit dòcil. Illa, el negociador, tendeix ponts amb els morats, però amb el mateix esperit d'atenció amb què tracta amb nacionalistes.





Fins i tot al PSOE madrileny estan apreciant el treball silenciós del català. I és que en cert sentit Illa pot representar el socialisme català d'ordre. Va complir amb el servei militar i en aquesta etapa va aprendre la importància d'aquells que no estan entre els focus però mouen a les tropes. D'ells sovint depèn la victòria o la derrota.