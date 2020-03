Un nou estudi equipara els efectes de l'obesitat als de l'envelliment

Els investigadors analitzen en el seu estudi, publicat a la revista 'Obesity Reviews', com l'obesitat predisposa a les persones a adquirir els tipus de malalties potencialment mortals que es veuen normalment en persones majors: genomes compromesos, sistemes immunes debilitats, cognició disminuïda, majors possibilitats de desenvolupar diabetis tipus 2, malaltia d'Alzheimer, malaltia cardiovascular, càncer i altres malalties.

















A nivell mundial, s'estima que 1.900 milions d'adults i 380 milions de nens tenen sobrepès o obesitat. Segons l'Organització Mundial de la Salut, més persones moren de sobrepès que de baix pes.





L'estudi de la Concòrdia University, al Canadà, va ser dirigit per Sylvia Santosa, professora associada de Salut, Kinesiologia i Fisiologia Aplicada a la Facultat d'Arts i Ciències, que, al costat dels seus col·legues van revisar més de 200 articles que van analitzar els efectes de la obesitat, des del nivell de la cèl·lula fins al teixit i tot el cos.





"Estem tractant d'argumentar de manera exhaustiva que l'obesitat és paral·lela a l'envelliment --explica Santosa, president de recerca de nivell II del Canadà en nutrició clínica--. De fet, els mecanismes pels quals es desenvolupen les comorbiditats d'obesitat i envelliment són molt similars ".





El document analitza les formes en què l'obesitat envelleix el cos des de diverses perspectives diferents. Molts estudis previs ja han relacionat l'obesitat amb la mort prematura. Però els investigadors assenyalen que en els nivells més baixos dins de el cos humà, l'obesitat és un factor que accelera directament els mecanismes de l'envelliment.





Per exemple, Santosa i els seus col·legues analitzen els processos de mort cel·lular i el manteniment de cèl·lules sanes (apoptosi i autofàgia, respectivament) que generalment estan associades amb l'envelliment.





Els estudis han demostrat que l'apoptosi induïda per l'obesitat s'ha observat en cors, fetges, ronyons, neurones, orelles interns i retines de ratolins. L'obesitat també inhibeix l'autofàgia, que pot provocar càncer, malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2 i Alzheimer.





A nivell genètic, els investigadors escriuen que l'obesitat influeix en una sèrie d'alteracions associades amb l'envelliment. Aquests inclouen l'escurçament de les tapes protectores que es troben en els extrems dels cromosomes, anomenats telòmers. Els telòmers en pacients amb obesitat poden ser més d'un 25 per cent més curts que els observats en pacients de control, per exemple.





Santosa i els seus col·legues assenyalen a més que els efectes de l'obesitat sobre el deteriorament cognitiu, la mobilitat, la hipertensió i l'estrès són similars als de l'envelliment.





Al retirar-se del nivell cel·lular, els investigadors diuen que l'obesitat té un paper important en la lluita del cos contra les malalties relacionades amb l'edat. L'obesitat, escriuen, accelera l'envelliment del sistema immune a l'enfocar-se en diferents cèl·lules immunes, i aquesta reducció de pes posterior no sempre revertirà el procés.





Els efectes de l'obesitat en el sistema immunitari, al seu torn, afecten la susceptibilitat a malalties com la grip, que sovint afecta els pacients amb obesitat a una taxa més alta que les persones de pes normal. També tenen un major risc de sarcopènia, una malaltia generalment associada amb l'envelliment que presenta una disminució progressiva de la massa muscular i la força.





Finalment, el document explica com les persones amb obesitat són més susceptibles a malalties estretament associades amb l'inici de la vida posterior, com la diabetis tipus 2, l'Alzheimer i diverses formes de càncer.





SIMILITUDS MASSA GRANS PER IGNORAR





Santosa explica que la inspiració per a aquest estudi se li va ocórrer quan es va adonar de quants nens amb obesitat desenvolupaven malalties d'aparició en l'edat adulta, com hipertensió, colesterol alt i diabetis tipus 2. També es va adonar que les comorbiditats de l'obesitat eren similars a les de l'envelliment.





"Li demano a les persones que enumerin tantes comorbiditats d'obesitat com puguin --assenyala Santosa--. Després pregunto quantes d'aquestes comorbiditats estan associades amb l'envelliment. La majoria de les persones diran, totes elles. Certament hi ha alguna cosa que està succeint en l'obesitat que està accelerant el nostre procés d'envelliment ".





Segons la seva opinió, aquesta investigació ajudaràn a les persones a comprendre millor com funciona l'obesitat i estimularà idees sobre com tractar-la. "Espero que aquestes observacions centrin una mica més el nostre enfocament per comprendre l'obesitat i, a el mateix temps, ens permeten pensar en l'obesitat de diferents maneres --afegeix--. Estem fent diferents tipus de preguntes que les que tradicionalment s'han fet" .