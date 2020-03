Moren dues persones al caure 30 metres després d'una sortida de via a Lloret de Mar

Dues persones han mort la matinada d'aquest diumenge al caure 30 metres al sortir de la via al quilòmetre 14 de la carretera GI-682 a Lloret de Mar (Girona), ha informat el Servei Català de Trànsit (STC) en un comunicat.













Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 3.43 hores, quan per causes que s'estan investigant el vehicle s'ha sortit de la via, ha caigut 30 metres i s'ha incendiat, quedant totalment calcinat.





A el lloc han acudit 7 patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).