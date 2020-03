Dos dels nou contagiats a Catalunya per coronavirus són metges

Un dels facultatius és metge del Hospital Clínic de Barcelona i sembla ser que es va contagiar fora de centre, per contacte amb una familiar també mèdica: es tracta de la dona de 56 anys de Sant Cugat de Vallès (Barcelona) del contagi informar Salut divendres a la nit.













Aquest diumenge s'ha informat de tres nous contagis. Es tracta de dos homes que van viatjar a Milà i d'una dona que va estar en contacte amb un afectat. El secretari de Salut Publica ha explicat que una doctora de 58 anys de Sant Cugat de Vallès (Barcelona) va estar entre els dies 19 i 21 d'aquest mes de febrer a Munic (Alemanya), on va estar en contacte amb un home d'un país europeu que també va donar positiu per coronavirus xinès. Un avís de la xarxa europea d'epidemiologia sobre aquest possible contagi va derivar en que s'activessin els sistemes per fer les proves a Catalunya a la metgessa.





Així, la dona va contraure el virus i l'hi va contagiar, posteriorment, a el metge de l'Clínic, que té 59 anys i també viu a Sant Cugat de Vallès. És a dir, cap d'aquests dos professionals sanitaris s'ha contagiat fent tasques assistencials, segons ha confirmat Salut.





Així i tot, ni la consellera ni el secretari de Salut Pública han descartat que tots dos pacients, al seu torn, hagin pogut transmetre-ho a algun company de treball o pacient. De moment es desconeix si ha estat així. Però, en tot cas, qualsevol hospital o centre sanitari és un àmbit especialment sensible perquè en ells hi ha persones malaltes.





Al saber-se el cas de la doctora es va activar el corresponent protocol, el que ha permès identificar fins al moment a 51 persones que van estar en contacte amb ella.





Salut tracta ara també d'identificar les persones que van estar en contacte amb el metge contagiat pel virus, si bé Guix ha puntualitzat que alguns d'ells seran possiblement coincidents amb el de la doctora. En tot cas, segons ha pogut saber aquest diari, el nombre de persones que han estat en contacte amb aquests dos casos és "molt reduït" i el risc individual, "molt baix".





A més del de el metge del Clínic, aquest dissabte Salut ha informat d'un altre cas més de coronavirus a Catalunya: una dona de 52 anys resident a Girona que havia viatjat en els últims dies a Itàlia.





D'altra banda, els altres tres pacients amb coronavirus detectats a Catalunya segueixen aïllats també al Clínic, on evolucionen favorablement, segons el departament de Salut.





La consellera Vergés ha informat també que els pacients contagiats que es trobin en estat lleu seran traslladats properament als seus domicilis perquè segueixin allà la seva recuperació amb el suport d'equips mèdics especialitzats.





Salut realitzarà a casa la prova de coronavirus a aquells ciutadans que presentin símptomes amb un quadre lleu. L'equip que vagi a les cases recollirà les proves i l'enviarà directament a laboratori de referència per al seu estudi, ha indicat Alzines.





Salut remetrà també als seus domicilis als pacients que han donat positiu en coronavirus i que es troben ingressats en estat lleu als hospitals.





La consellera, d'altra banda, ha indicat que el departament de Salut "garantirà" l'existència de tot tipus de material sanitari en els centres i hospitals públics de Catalunya després de la denúncia efectuada ahir pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB ) que s'està sostraient material, especialment mascaretes. "Independentment d'algun episodi [de manca de mascaretes], garantim que hi haurà material", ha assegurat Vergés.