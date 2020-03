Albert Rivera fitxa per un despatx d'advocats

L'expresident de Ciutadans, Albert Rivera, s'incorporarà al despatx d'advocats Martínez Echevarría.



Rivera oferirà aquest dilluns 2 de març una roda de premsa al Col·legi d'Advocats de Madrid a les 11.30 hores per informar sobre la seva incorporació, segons ha informat el despatx d'advocats.



L'última compareixença pública de Rivera va ser el 11 de novembre de l'any passat per comunicar la seva decisió de dimitir com a líder de Ciutadans i deixar la política després de la patacada electoral de la formació taronja en les eleccions generals de l'10 de novembre, en què va perdre 2 , 3 milions de vots i 47 escons.



Rivera va anunciar el passat 15 de febrer a Twitter que el seu nou llibre 'Un ciutadà lliure', la seva tercera obra, veurà la llum el proper 15 d'abril.



Desaparegut de la vida pública des del 11 de novembre, el seu nou llibre havia generat expectació per conèixer les explicacions que pugui oferir en el mateix sobre la caiguda de Ciutadans.