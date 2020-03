El Reial Madrid venç al Barça en un Clàssic elèctric (2-0)

El Reial Madrid es va apuntar (2-0) el Clàssic d'aquest diumenge en la jornada 26 de LaLiga Santander celebrada en el Santiago Bernabéu, per a recuperar el lideratge a costa d'un FC Barcelona més moderat en el seu esforç malgrat tindre bones ocasions, gràcies sobretot a un gol de Vinicius Jr. en el minut 71, amb la sentència de Mariano en l'última jugada.



L'ariet brasiler va recuperar a temps la fe de la seva afició per a acabar amb la ratxa negativa dels blancs, la mateixa que havia entregat el primer lloc al Barça. Després de les ensopegades davant Celta, Llevant i, entre setmana, Manchester City en Champions, els de Zinedine Zidane van despertar a temps per a prendre el comandament de LaLiga amb 56 punts, un més que un Barça al qual va guanyar també el 'gol average' particular.









El Clàssic va posar remei a la crisi del Madrid mentre va retornar els dubtes a l'etern rival. Quique Setién, que venia de vèncer al Bernabéu dues vegades amb el Betis, no va poder donar la cinquena victòria culer seguida a casa de l'etern rival, ni fer funcionar a un Barça que va perdonar, però que no va tindre el mordent i l'ambició local. Fins i tot Messi va acabar desballestat, en un altre colp a la temporada culer.





De menys a més, el xoc de trens va deixar una primera meitat bonica, encara que sense el millor del futbol. No va ser per falta d'ocasions, però el 0-0 va manar al descans després d'un intercanvi d'arribades, amb tots dos equips buscant manar amb la pilota. El Madrid va posar més obstinació i velocitat al seu atac posicional, però les ocasions del Barça van ser més clares. Potser les locals ho haurien sigut més si Vinicius no haguera fallat en la segona part de la seva carrera.





En el segon temps, el Madrid va tornar a apretar i aquesta vegada sí que va perdonar. Fins a tres ocasions molt clares es van esfumar per als locals en 15 minuts: un xut de Isco que va salvar Ter Stegen volant, una altra del malagueny que va traure Piqué baix pals i una rematada alta de Benzema. A la quarta va arribar el 1-0 de Vinicius.





Al brasiler quasi li van fer el corredor mentre el Bernabéu esperava sense fe, com si la pilota estiguera en el centre del camp, però l'ariet va tallar la seva mala sort en el millor escenari, amb un cop que va tocar Piqué. Amb 20 minuts per davant i amb Braithwaite ja en el camp, al Barça li van entrar les presses. Messi va confirmar que s'aniria de buit quan Marcelo li va guanyar la carrera enfilant només la porteria i va veure una groga per tallar una contra en plena desesperació.





Piqué va tindre una rematada de cap, però el Madrid es va ensenyorir del final, movent la pilota amb el treball ja fet i la sentència de Mariano en el descompte. Els de Zidane espanten els fantasmes de l'any passat, quan es van anar les tres competicions per aquestes dates, i el Barça es torna tocat, en una temporada que això sí ningú pot donar per segur que encara no guarde unes quantes sorpreses.