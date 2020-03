L'Atlètic de Madrid empata contra un Espanyol que continua cuer (1-1)

L'Atlètic de Madrid ha salvat, amb un gol de Saúl Ñíguez després del descans, un empat a casa de l'Espanyol (1-1), un resultat que permet als matalassers pujar a la quarta plaça de la Lliga i deixa l'Espanyol a la cua de la classificació.





Encara amb l'eufòria de la victòria en l'anada de vuitens de la Champions contra el Liverpool (1-0), els de Simeone han tornat a mostrar una versió gris a domicili. Així, els pericos han aconseguit sorprendre l'Atlètic de Madrid, que ha encaixat un gol en pròpia porta de Savic.









Els blanc-i-blaus, conscients de la necessitat de sumar, han mirat d'igualar la intensitat dels matalassers, cosa que ha conduït a un inici de partit marcat per les imprecisions. Finalment, després del descans, l'Atlètic de Madrid ha signat l'empat amb un gol de Saúl Ñíguez, després d'una falta lateral de Trippier.





Els pericos, malgrat tot, ho han continuat provant fins al final, i fins i tot han pogut endur-se els tres punts en un parell de rematades de cap de Bernardo. Per la seva banda, els canvis de Simeone, que ha introduït Joao Félix, Vitolo i Diego Costa per buscar el triomf, tampoc no han tingut efecte.