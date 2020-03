El partit Els Verds (22%) ja gairebé iguala la Unió Cristianodemòcrata (CDU, 25%) de la cancellera Angela Merkel, segons l'últim estudi demoscòpic que ha publicat el dominical 'Bild am Sonntag'.





L'estudi, elaborat per l'institut Kantar, revela així un augment de dos punts dels ecologistes pel que fa a l'última enquesta, mentre que la CDU en cau dos.





Molt per darrere s'hi situa el Partit Socialdemòcrata (SPD, 16%), tot i la visibilitat que li dona la seva participació en el govern de coalició que lidera Merkel. Més enrere hi ha el partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD, 14%) i L'Esquerra (10%). El Partit Liberal (FDP) perd un punt i se situa en el 6%.





Una enquesta que van publicar dissabte les cadenes de televisió RTL/n-tv atorgava un 27% a la CDU i un 24% a Els Verds. La resta de partits obtenien resultats semblants de cara a les eleccions federals del 24 d'octubre del 2021.