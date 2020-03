6729 persones de 25 nacionalitats van visitar les instal·lacions d'Aigües de Barcelona

6.729 persones de 25 nacionalitats diferents van visitar en 2019 les principals instal·lacions d'Aigües de Barcelona, com el centre de control operatiu, el laboratori, la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí i les depuradores. Una xifra que suposa un rècord de visites tècniques de l'any anterior i posa de manifest l'esforç de l'empresa per erigir-se com a referent mundial en el sector de l'aigua.









Van ser 395 grups de visites d'alt nivell tècnic, comercial i institucional, 82 de les quals van ser internacionals, en representació de 24 països (des del Japó fins als Estats Units). Les més de 6.700 persones que han assistit a aquestes visites certifiquen l'interès per conèixer la complexitat de la gestió del cicle integral de l'aigua en un clima mediterrani com el de Barcelona i la seva àrea metropolitana.





AIGÜES DE BARCELONA REFERENT TECNOLÒGIC DE L'AIGÜA





Un dels aspectes més ressaltats pels visitants és l'alt desenvolupament tecnològic de la companyia, amb instal·lacions com el centre de control o al laboratori. El centre de control operatiu destaca per haver-se avançat a la demanda tecnològica i és pioner en el desenvolupament de sistemes d'informatització de la xarxa i solucions digitals.





4.500 quilòmetres de canonades són monitoritzades contínuament i controlades les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any. Una meticulosa previsió de la demanda de cada zona, realitzada gràcies a càlculs matemàtics, que permeten anticipar-se a les necessitats i que mai falti aigua quan algú obre una aixeta.









Els visitants també valoren molt positivament el laboratori de la companyia, que atresora una forta projecció internacional per la seva participació en cimeres i conferències de tot el món. Cal destacar que Aigües de Barcelona va obtenir fa 10 anys la primera certificació ISO 22000 del sector a Espanya, que assegura permanentment la garantia sanitària de l'aigua, equiparant-la a qualsevol altre aliment.



Els visitants del 2019 provenien de l'Aràbia Saudita, Argentina, Austràlia, Brasil, Burkina Faso, Colòmbia, Corea del Sud, Dinamarca, Estats Units, Egipte, Equador, França, Japó, Mali, Mèxic, Panamà, Portugal, República Txeca, Romania, Rússia, Senegal, Suïssa, Xile i la Xina.



AIGÜES DE BARCELONA MÉS DE 150 ANYS D'HISTÒRIA