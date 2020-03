Més de 2.900 estudiants de Tarragona dissenyen banderes i himnes per la inclusió de la discapacitat

Un total de 2.960 estudiants i 49 docents de 37 centres educatius de Tarragona han participat en el 36 concurs escolar del Grup Social ONCE, dissenyant banderes i himnes per la inclusió de les persones amb discapacitat.





Sota el lema ‘ONCE upon a time. La mirada de tod@s’, aquest programa de sensibilització educativa ha propiciat treballar a l'aula de manera activa el canvi d'actituds, la convivència respectuosa i reflexionar sobre qüestions que tenen a veure amb el seu entorn social més proper.





En aquesta edició, el concurs ha proposat dissenyar una bandera i un himne per la inclusió i la transformació social, elements que seran clau en el mes de juny coincidint amb el World Blindness Summit Madrid 2020. Una assemblea a la qual assistiran més de 1.500 persones cegues de tot el món que convertiran a Madrid en la capital mundial de la ceguesa, i en la qual els escolars i docents guanyadors tindran un paper molt rellevant amb els seus treballs, portant la #inclusionXbandera.









Al 36 concurs escolar del Grup Social ONCE, en el qual han participat 157.451 escolars i 2.163 docents de 1.717 centres educatius de tot Espanya, han treballat estudiants dels centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Batxillerat, a més d'Educació Especial i Formació Professional. A Catalunya, han participat un total de 12.247 alumnes (6.839 de Barcelona; 2.960 de Tarragona; 1.318 de Girona i 1.130 de Lleida).





La participació s'ha realitzat per aules completes (una feina-una aula) dirigides per un mestre. Els estudiants de Primària, Secundària i Educació Especial (Categories A, B, C i E) han dissenyat una bandera que simbolitzi el moviment per la inclusió. La bandera ha estat titulada i per facilitar l'accessibilitat a la feina incorpora una audiodescripció amb una durada màxima d'1 minut.





Per a la seva elaboració els participants han pogut seleccionar retalls de revistes i diaris, utilitzar imatges d'Internet, fer fotos ells mateixos o realitzar una barreja de les opcions anteriors.





Per la seva banda, els estudiants de FP i Batxillerat (Categoria D) han presentat un himne que, per a ells, representa el moviment social per la inclusió i amb una durada màxima de 2:30 minuts. Des de la web del concurs s'ha posat a disposició dels participants diverses bases musicals per triar una o fusionar diverses i posar-li lletra. L'himne s'ha acompanyat d'un títol, que no superarà els 140 caràcters, i un text amb la lletra perquè sigui més accessible.





El jurat valorarà de manera especial la creativitat, la qualitat, el missatge i l'accessibilitat dels treballs presentats que concursaran a nivell provincial (la decisió es coneixerà al mes de març), autonòmic (primers d'abril) i nacional (finals d'abril).





Els guanyadors absoluts d'aquesta edició, gaudiran d'un cap de setmana a Madrid coincidint amb la celebració de la World Blindness Summit 2020 i en el qual viuran moments plens d'activitats i experiències innovadores, amb visites culturals i tallers.