La Fiscalia no veu delicte en l'incident del sorteig de Nadal

La Fiscalia de l'Audiència Nacional considera que no hi ha delicte darrere de l''incident' ocorregut durant el sorteig extraordinari de Nadal, en què l'encarregat de posar en funcionament el bombo va introduir una bola a mà, pel que sol·licita al jutge Alejandro Abascal que arxivi la causa, segons han informat fonts jurídiques.













Així ho ha informat el Ministeri Públic després que el magistrat de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6 demanés a Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) un informe arran de que es presentés més d'una desena de denúncies a l'Audiència Nacional per suposada manipulació de les boles del sorteig.





La polèmica que es va desencadenar el mateix 22 de desembre de 2019, quan es van difondre en xarxes socials unes imatges en què s'apreciava com l'encarregat de posar en funcionament el bombo introduïa una bola a mà, va portar un particular a denunciar un presumpte delicte de frau, tot i que Loteries i Apostes de l'Estat ja havia emès un comunicat aclarint els fets. A aquesta denúncia es van succeir altres més i l'instructor va encarregar informe al fiscal.





El Ministeri Públic es va mostrar llavors d'acord que l'Audiència Nacional encarregués diligències i va proposar a l'instructor que reclamés a la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) que informés sobre "l'incident denunciat" i sobre "si hi ha un protocol per aquests supòsits i si el mateix va ser aplicat", així com que remetés la gravació íntegra del sorteig.





SELAE va aportar el sol·licitat pel Jutjat i, després d'estudiar-, la Fiscalia creu que amb aquest informe s'ha donat "una complerta i satisfactòria explicació sobre les circumstàncies esdevingudes", les quals "queden totalment extramurs del dret penal".





Les irregularitats denunciades se circumscriuen a dos moments concrets, previs a la celebració del sorteig de Nadal, segons explica l'informe del fiscal: d'una banda, dues boles que van caure fora de la tremuja i van ser immediatament introduïdes de nou pel personal de forma manual , mentre que, d'altra banda, un empleat del SELAE va introduir al bombo gran una altra bola que li havien lliurat prèviament altres treballadors.





El Ministeri Públic, que basa les seves conclusions en l'informe de SELAE, remarca que el fet que dues boles caiguin fora de la tremuja és una circumstància que "es troba prevista en les normes jurídiques i tècniques de celebració dels sortejos de Loteria Nacional".





Si això passa, aquestes normes estableixen que es procedeixi a localitzar la/les bola/es "per la seva incorporació a la resta d'elles" i "si això no fos possible, es procedirà a substituir totes les boles pel joc de recanvi".





En aquest sentit, el fiscal recorda que en el vídeo "s'observa clarament com les boles que cauen fora de la tremuja són immediatament introduïdes de nou en la mateixa", una incidència que, segons afirma, ja s'havia produït, sense cap conseqüència, en altres sorteigs de la loteria, tal com acrediten enregistraments que han estat remeses a l'Audiència Nacional corresponents als anys 2010, 2015 i 2017.





NORMES TÈCNIQUES





Pel que fa a la introducció manual d'una bola al bombo gran, la Fiscalia creu que aquest fet "es correspon plenament amb les explicacions contingudes en l'informe de SELAE que adjunta la declaració de tres persones que posen de manifest les circumstàncies que van donar lloc a l'incident denunciat".





En el seu informe, SELAE fa un relat detallat del que ha passat i concreta les persones que van intervenir en l'operació de recuperació de la bola. A més, remarca que "les normes tècniques preveuen en el punt 6.2.1.3 del Procediment de Gestió de Sortejos a les comprovacions prèvies a la celebració del sorteig de Nadal que davant qualsevol anomalia sorgida durant aquest control, es procedirà a l'esmena per part de Departament de Coordinació de Sortejos conjuntament amb l'empresa que presta l'assistència tècnica".