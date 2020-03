Alerta per vent, onades i neu a gairebé tot Espanya

Tot Espanya excepte Madrid, Extremadura, Canàries i Ceuta estaran aquest dimarts en avís per fenòmens com el vent, l'onatge i la neu per la borrasca 'Karine', segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).









Per aquest dimarts, s'esperen cels ennuvolats en els vessants atlàntic i cantàbric, així com als Pirineus, amb precipitacions al terç nord peninsular, que poden ser persistents i localment intenses a Galícia i Pirineus.





Així, s'ha activat l'avís groc (risc) per neu a Burgos, Lleó, Palència, Sòria, Girona, Navarra, la Rioja, Astúries, Cantàbria; i de nivell taronja (risc important) a Osca i Lleida.





Les precipitacions també afectaran, encara que de forma més feble i dispersa, a altres zones de la meitat nord peninsular i Balears, tendint a remetre.





En gran part de la meitat sud peninsular i de el litoral mediterrani només hi haurà alguns intervals ennuvolats, mentre que a les Canàries es preveuen intervals ennuvolats al nord de les illes.





La cota de neu inicialment serà d'uns 600 a 800 metres a Pirineus, d'entre 800 i 1.000 metres a la Serralada Cantàbrica i al voltant de 1.000 al centre, pujant fins als 2.000 metres.





Pel que fa a les temperatures, les diürnes experimentaran un ascens en el nord-oest peninsular i a les Canàries, i baixaran a l'àrea mediterrània. A la nit, baixaran al terç sud i la Mediterrània.





Així mateix, el vent serà de component oest a la Península i Balears; forts o amb ratxes molt forts en els litorals i zones altes de l'extrem nord i terç aquest peninsulars, així com a les Balears; i alisis a Canàries.