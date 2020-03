Pere Navarro anuncia una "gran inversió" en economia industrial 4.0.

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha anunciat aquest dilluns un "ambiciós pla d'inversions" per a Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona per impulsar aquesta nova economia industrial 4.0.













Ha indicat que no pot donar més detalls perquè hi ha més socis en el projecte, entre ells l'Ajuntament de Barcelona: "Estem parlant amb l'Ajuntament de Barcelona i hem de veure com es concreta. Serà molt important per a Barcelona i el seu entorn metropolità".





Navarro ha fet aquestes declaracions en un dinar informatiu de Barcelona Tribuna, promogut per la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País, AED i 'La Vanguardia'.





PROJECTES





Navarro ha recordat alguns dels projectes en què està immers el CZFB, com la incubadora d'impressió 3D, l'anomenada '3D Factory Incubator', que es preveu ampliar davant l'èxit collit per donar cabuda a més empreses, segons ha dit Navarro.





A més, a finals de juny s'inaugurarà la primera fase d'el DFactory 4.0, que en aquest 2020 tindrà 17.000 metres quadrats, però està contemplat que acabi tenint 90.000 en una segona fase: "D'aquesta fàbrica sortiran objectes en 3D, robòtica i IOT. És com una catedral de la indústria de segle XXI ".





Ha recordat que a l'octubre se celebrarà el SIL Amèriques a Barranquilla (Colòmbia), replicant el Saló Internacional de la Logística i la Manutenció (SIL) que el CZFB organitza a Barcelona: "Exportem un model d'èxit, la marca Barcelona i el nostre 'know -HOW ".





També a Colòmbia, el CZFB està negociant amb l'Ajuntament de Bogotà la replicació de la incubadora d'impressió 3D, el que Navarro creu que "serà pròximament una realitat".





D'altra banda, s'ha referit a l'aeroport de Barcelona, de què ha assenyalat que "necessita una ampliació per ser un 'hub' internacional de relació amb la resta de món. Si no és així, no serem competitius".







Navarro ha dit compartir el projecte d'ampliació que el president d'Aena, Maurici Lucena, va explicar la setmana passada en una conferència al Cercle d'Economia: "L'Aeroport necessita una ampliació. Una altra cosa és el debat sobre sostenibilitat i contaminació", ha apuntat Navarro.





En aquest sentit, ha afirmat que els avions han de contaminar menys i fer menys soroll, el que ajudaria a conviure millor amb l'entorn: "Amb això estem absolutament d'acord".





Preguntat pels efectes del coronavirus sobre les empreses del polígon de la Zona Franca, ha exalçat la gestió realitzada pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, i ha relativitzat els efectes del Covid-19: "Recorden el brot de la grip A que ens havia de matar a tots? Doncs no ho va fer".





Malgrat això, ha admès que hi pot haver un problema de manca de subministrament a les empreses operadores de polígon perquè les companyies solen anar escasses d'existències en fabricar "molt al dia".





"És possible que es produeixi una aturada temporal de les fàbriques presents al polígon, però no depèn de nosaltres. Encara que hi hagi aquesta aturada temporal, el que interessa és que reprenguin la seva activitat", ha dit Navarro, que ha indicat que fins al moment cap empresa de polígon es troba en aquesta situació.