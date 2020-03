La Generalitat confirma dos nous casos lleus de coronavirus a Catalunya

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha confirmat dos nous casos de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya: una jove de 20 anys de Girona i un home de 38 resident a Barcelona, tots dos en estat lleu i el contagi s'ha produït per contacte amb dos casos diferents anteriorment confirmats, ha informat la Conselleria en un comunicat.





La Generalitat ja ha confirmat aquest dilluns al matí altres dos casos lleus: una dona de 40 anys i un home de 37 anys, tots dos residents a Barcelona, i que van estar en contacte amb una persona alemanya que té el Covid-19; i amb els d'aquest dilluns a la tarda ja són 17 les persones afectades.





La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar dissabte noves mesures per combatre el coronavirus, com que les persones que requereixin fer-se la prova ja no hauran d'anar a un centre sanitari, sinó que se la faran a domicili.