Podem es queda amb la meitat dels llocs de sortida de la coalició i Anova es reparteix el 36% amb marees

Les llistes de Galícia en comú-Anova Marees s'han tancat aquest dilluns amb un repartiment similar a què ja s'havia pactat per a l'òrgan de govern que controlarà el seu funcionament, amb més del 60 per cent dels llocs totals per la pota Galícia en comú i la resta per Anova que se'ls reparteix amb les marees municipalistes.









L'acord va ser signat davant la junta electoral per tres partits: Podem, Esquerda Unida i Anova, si bé la formació nacionalista amb l'apèndix de repartir la seva quota amb les marees municipalistes.





D'aquesta manera, Podem es queda amb la meitat dels llocs de sortida de la coalició, mentre que Anova es reparteix prop del 36 per cent restant. Esquerda Unida situa dues persones en els llocs de sortida, el número u per Pontevedra i el quart per la Corunya.





Concretament, es consideren llocs de sortida 14, que es corresponen amb els diputats aconseguits en les eleccions de 2016 pel partit En Marea, un llistó que ara està per veure si es repeteix, després que els principals impulsors d'aquest partit s'acabessin separant de la marca i ara vagin amb la de Galícia a Comú.





Mentrestant, el que va ser el candidat de llavors, el magistrat Luís Villares, i els seus estrets col·laboradors, que es van quedar al partit i van acabar la legislatura al Grup Mixt, no han presentat candidatura a aquests comicis.





Així, Podem situa dos afins en els cinc primers llocs de la Corunya, concretament al candidat a la Xunta, Antón Gómez-Reino, i a la número dos, Luca Chao. El lloc número tres és per a l'exalcalde de Santiago de Compostel·la, Martiño Noriega, que ocupa la quota d'Anova i també representa Compostel·la Oberta; el quart és per Saíza Ruíz Ferreño (Esquerda Unida) i el cinquè per Xan Xosé Jove Fernández, de Marea Atlàntica.





A la província de Lugo, l'escriptor i exdiputat de la coalició en Marea al Congrés Miguel Anxo Fernán Borrissol (Anova) encapçala la llista a la qual li segueix la Vanessa Somoza Domínguez, d'Esquerda Unida. A Ourense, els dos primers llocs són per a Podem, encapçalada per l'exdiputat al Congrés en la legislatura fallida David Bruzos i Victòria Maria Álvarez Docabo.





A la província de Pontevedra, la vicepresidenta de Parlament en la X Legislatura i coordinadora general d'Esquerra Unida, Eva Solla, encapçala la llista en què Anova té el segon i cinquè lloc amb Iria Figueroa i Ramón Ángel Lareu Riveiro. Podem situa a què ha estat diputat aquesta legislatura, Marc Calç, ja Verónica Hermida en els llocs tres i quart. En aquesta candidatura, la qual va ser diputada Julia Torregrosa anirà en el setè lloc.





REPARTIMENT DE LA COALICIÓ





D'aquesta manera, dels 14 llocs de sortida, el 64 per cent és per la pota Galícia en comú (la que conformen Podem i Esquerda Unida), mentre que el 36 per cent restant se'l reparteix Anova amb marees municipalistes.





A més de l'esmentat nom de Marea Atlàntica, Compostel·la Oberta incorpora els seus regidors Marta Lois i Jorge Duarte a les candidatures, en què també hi ha llocs per a altres marees més petites, com la de Noia amb María Dolores Caramés Hermo o Teo amb Maria del Pilar Pérez Fagil.





Per la seva banda, Podem inclou a les seves llistes per a les autonòmiques a càrrecs com l'adjunt a secretari xeral, Borja Sant Ramon Tizón, que ocupa el lloc número 10 per la Corunya; a Verónica Hermida, secretària de Feminisme, que és la número 4 per Pontevedra; i José Manuel Pérez Afonso, que va arribar a postular-se a liderar Podem Galícia, de tres per Lugo.





Esquerda Unida, a més del seu líder a Galícia, també incorpora, en el lloc número 11 per la Corunya a Loreto Taibo, que va concórrer de número dos per aquesta circumscripció a les eleccions generals. D'aquesta manera, si es ratifica que Gómez-Reino deixa el Congrés dels Diputats per a les autonòmiques com ha manifestat, seria la persona a la qual li correspondria assumir l'acta a la cambra baixa.





Dels 75 noms de les candidatures, 46 han estat col·locats per la pota de la coalició Galícia en comú, 1 61,3 per cent del total; mentre que els 29 restants (el 38,7%) se'ls va repartir Anova amb les marees municipalistes.