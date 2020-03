El davanter de l'Athletic Club Iñaki Williams ha assegurat que tant ell com els seus companys abandonaran el terreny de joc si es repeteixen els insults racistes que va rebre al RCDE Stadium, i ha afirmat que li donaria "igual" si els donen el partit per perdut, ja que l'acció suposaria "un cop de puny contra el racisme".





"Sé que els meus companys haguessin sortit de camp amb mi perquè ho hem parlat. Si passés, ens aniríem de camp; si ens donen el partit per perdut, ens donaria exactament igual, perquè seria un cop de puny contra el racisme", va assenyalar en un avançament de l'entrevista al programa 'Univers Valdano' de Movistar + que s'emetrà de manera íntegra aquest dimarts.









A més, va agrair les mostres d'afecte rebudes per molts aficionats, així com l'ovació que va rebre a l'Heliodoro Rodríguez López en el duel de Copa d'el Rei dies després de patir els insults a Cornellà-el Prat. "Tant de bo que no torni a repetir-se, però si es repeteix sé que vaig a comptar amb el suport de moltíssima gent, com em va passar a Tenerife o com em van ploure mil missatges a les xarxes socials", ha subratllat.





El passat 25 de gener, Williams, fill de pares ghanesos, va denunciar que havia rebut insults racistes per part de la grada del RCDE Stadium durant el partit que el conjunt basc va disputar davant el RCD Espanyol (1-1). El jugador va ser substituït per Raúl García al minut 69, i va ser en aquest moment quan va escoltar els insults racistes i va demanar al seu company Iker Muniain que l'hi comuniqués al col·legiat murcià José María Sánchez Martínez. No obstant això, el partit va continuar.