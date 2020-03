Espanya no va aplicar la legislació adequada per demanar l'extradició de Valtònyc

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat aquest dimarts la raó al raper mallorquí Josep Miquel Arena, conegut artísticament com Valtònyc, en el fet que Espanya no va haver d'aplicar de manera retroactiva la llei penal espanyola de 2015 per sol·licitar la seva extradició a les autoritats judicials belgues, sinó la del cas concret que implica una menor condemna, a priori insuficient per ser lliurat de manera automàtica per Bèlgica.













Amb tot, la decisió de Tribunal amb seu a Luxemburg subratlla que el fet que el delicte en qüestió no permeti l'extradició de Valtònyc sense control de la doble tipificació dels fets "no vol dir que hagi de denegar l'execució de l'ordre de detenció europea ", sinó que li correspon a la Justícia belga, que ja va denegar la seva extradició en primera instància, valorar el criteri de doble tipificació.



El Tribunal d'Apel·lació de Gant (nord de Bèlgica) que examina un recurs sobre l'extradició de Valtònyc alberga dubtes sobre quina versió de la Llei espanyola ha de tenir-se en compte per decidir si es compleix el requisit que el delicte pel qual es reclama al raper estigui castigat per una pena màxima de al menys tres anys de presó.



Les regles de l'Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) preveuen un llistat de 32 delictes per facilitar el lliurament automàtica sense entrar a examinar la doble tipificació d'aquests delictes, sempre que estiguin castigats al país emissor de l'euroordre amb una pena màxima de al menys tres anys.



El mallorquí, que es troba fugit a Bèlgica des de juny de 2018, va ser condemnat per l'Audiència Nacional per delictes d'enaltiment de terrorisme a dos anys ia un any i mig més per injúries a la Corona, una sentència dictada per delictes comesos entre 2012 i 2013 i posteriorment confirmada per la Sala Segona del Tribunal Suprem.



No obstant això, a l'hora de demanar a Bèlgica la seva extradició a 2018, Espanya va tramitar la sol·licitud per un delicte de "terrorisme", que figura a la llista de delictes als quals s'aplica la supressió del control de la doble tipificació dels fets i que, d'acord amb la nova llei de 2015 a Espanya s'estableix una pena de presó d'un màxim de tres anys.



La justícia belga va rebutjar en primera instància el lliurament de Valtònyc al setembre de 2018 al·legant que no existia la doble incriminació, és a dir, rebutjant que cap dels tres càrrecs pels quals va ser condemnat a Espanya estiguin tipificats com a delicte tant a Espanya com a Bèlgica , decisió que va recórrer la Fiscalia de Gant.