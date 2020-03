Juan José Omella, nou president de la Conferència Episcopal

L'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha estat l'escollit per presidir la Conferència Episcopal. Omella substitueix en el càrrec al cardenal arquebisbe de Valladolid, Ricardo Blázquez, que ja havia complit dos mandats consecutius en el lloc.





Juan José Omella va nàixer en la localitat de Cretas, a la província de Terol el 21 d'abril de 1946. Va estudiar en el Seminari de Saragossa i en Centres de Formació dels Pares Blancs a Lovaina i Jerusalem. El 20 de setembre de 1970 va rebre l'ordenació sacerdotal.

MÉS INFORMACIÓ El relleu al capdavant de la Conferència Episcopal agita les aigües de l'Església





En el seu ministeri sacerdotal, va treballar com a coadjutor i com a rector i, entre 1990 i 1996, com a vicari episcopal en la diòcesi de Saragossa. A més, durant un any va ser missioner a Zaire.

El 15 de juliol de 1996 va ser nomenat bisbe auxiliar de Saragossa i va ser ordenat bisbe el 22 de setembre d'aqueix mateix any. El 27 d'octubre de 1999 va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Barbastro-Monzón.









Entre el 24 d'agost de 2001 i el 19 de desembre de 2003 va ser Administrador Apostòlic d'Osca i entre el 19 d'octubre de 2001 i el 19 de desembre de 2003, també administrador apostòlic de Jaca.





El 8 d'abril de 2004 va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Calahorra i La Calzada-Logroño. El 6 de novembre de 2015 es va fer públic el seu nomenament com a arquebisbe de Barcelona, seu de la qual va prendre possessió el 26 de desembre del mateix any.





El 31 de maig de 2013 va ser investit Prior Honorario de la Verge de Valvanera pel Capítol de Cavallers a causa de la seva labor amb la peregrinació de la Verge pels diferents municipis de La Rioja amb motiu de l'Any de la Fe.





És membre de la Congregació per als bisbes des de novembre de 2014, després de ser renovat al desembre de 2017. El 23 de desembre de 2017, el Sant Pare el va nomenar també membre del Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica. A més, va ser creat cardenal pel Papa Francesc el 28 de juny de 2017.





En la CEE és membre del Comité Executiu des del 14 de març de 2017. Ha sigut membre de la Comissió Episcopal de Pastoral Social des de 1996, sent també el seu president de 2002 al 2008 i, de nou, durant el trienni 2014-2017. També ha pertangut a les Comissions Episcopals de Pastoral (1996-1999) i Apostolat Seglar (1999-2002/2008-2011). Així mateix, ha sigut Consiliario Nacional de Mans Unides (1999-2015).