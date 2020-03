L'OMS avisa que més del 5% de la població mundial és sorda

Més del 5 per cent de la població mundial (446 milions de persones) té una pèrdua auditiva incapacitant i 1 de cada 10 ho serà en l'any 2050, segons ha avisat l'Organització Mundial de la Salut (OMS) amb motiu de la celebració del dia Internacional de l'Audició.





La pèrdua auditiva discapacitant es refereix a la pèrdua auditiva major de 40 decibels (dB) en el millor sentit auditiu en adults i una pèrdua auditiva major de 30 dB en el cas de nens. La majoria de les persones que pateixen aquest problema viuen en països de baixos i mitjans ingressos, especialment a les regions del sud d'Àsia, Àsia Pacífic i Àfrica subsahariana.





La pèrdua d'audició pot estar causada per factors genètics hereditaris i no hereditaris o per certes complicacions durant l'embaràs i el part, que inclouen rubèola materna, sífilis o altres infeccions durant l'embaràs; baix pes en néixer; asfíxia de naixement (manca d'oxigen en el moment del naixement); ús inadequat de medicaments particulars durant l'embaràs, com aminoglucòsids, medicaments citotòxics, medicaments antipalúdics i diürètics; i icterícia greu en el període neonatal, que pot danyar el nervi auditiu en un nadó.









Així mateix, també es pot produir per causes adquirides com, per exemple, malalties infeccioses que inclouen meningitis, xarampió i galteres; infeccions cròniques de l'oïda; acumulació de líquid en l'oïda (otitis mitjana); ús de certs medicaments, com els utilitzats en el tractament d'infeccions neonatals, malària, tuberculosi farmacoresistent i càncers; lesió al cap o l'oïda; i soroll excessiu, inclòs el soroll laboral com el de maquinària i explosions.





No obstant això, també es pot deure a una exposició recreativa a sons forts com el de l'ús de dispositius d'àudio personals a grans volums i per períodes prolongats de temps i assistència regular a concerts, clubs nocturns, bars i esdeveniments esportius; a l'envelliment a causa de la degeneració de les cèl·lules sensorials; ia la presència de cera o cossos estranys que bloquegen el canal auditiu.





Les persones amb problemes d'audició generalment es comuniquen a través del llenguatge parlat i poden beneficiar-se dels audiòfons, els implants coclears i altres dispositius d'assistència, així com dels subtítols.





En aquest sentit, l'OMS ha comentat que, en el cas dels nens amb pèrdua auditiva no tractada sol produir un retard en el desenvolupament del llenguatge i, per tant, problemes en el rendiment acadèmic. A més, i a nivell general, l'exclusió de la comunicació pot tenir un impacte significatiu en la vida social, causant sentiments de soledat, aïllament i frustració, particularment entre la gent gran amb pèrdua auditiva.





LA PÈRDUA AUDITIVA COSTA MÉS DE 674.000 MILIONS D'EUROS A L'ANY





L'OMS estima que la pèrdua auditiva no tractada provoca un cost anual de més de 674.000 milions d'euros (750.000 milions de dòlars), en el qual s'inclouen els costos sanitaris, socials, els relatius a les mesures de suport educatiu i la pèrdua de productivitat.





En aquest sentit, l'organisme de Nacions Unides ha assegurat que millorar l'accés als serveis d'educació i rehabilitació vocacional, i augmentar la consciència en les empreses sobre les necessitats de les persones amb pèrdua auditiva, disminuirà les taxes d'atur per als afectats.





Ara bé, l'OMS ha informat que, a nivell general, la meitat dels casos de pèrdua auditiva es poden prevenir amb mesures de salut pública. I és que, per exemple, en nens menors de 15 anys, el 60 per cent de la pèrdua auditiva és atribuïble a causes prevenibles com infeccions com galteres, xarampió, rubèola, meningitis, infeccions per citomegalovirus i otitis mitjana crònica (31%); complicacions en el moment del naixement, com asfixia el néixer, sota pes en néixer, prematuritat i icterícia (17%); o ús de medicaments ototòxics en dones embarassades i nadons (4%).





Algunes estratègies simples per a la prevenció de la pèrdua auditiva inclouen immunitzar els nens contra malalties infantils, com xarampió, meningitis, rubèola i galteres; vacunar les adolescents i dones en edat reproductiva contra la rubèola abans de l'embaràs; fomentar la prevenció d'infeccions per citomegalovirus en dones embarassades mitjançant una bona higiene; detectar i tractar la sífilis i altres infeccions en dones embarassades; enfortir els programes de salut maternoinfantil, inclosa la promoció del part segur; o encoratjar les persones a fer servir dispositius de protecció personal com taps per les orelles i auriculars i auriculars amb cancel·lació de soroll.





En aquest sentit, l'OMS ha sol·licitat als governs i fabricants de telèfons mòbils i reproductors de música que redueixin els nivells de volum per prevenir la pèrdua d'audició com a conseqüència de pràctiques d'escolta que són perjudicials per a l'audició.





PROGRAMES DE DETECCIÓ DE PÈRDUA AUDITIVA





De la mateixa manera, l'organisme ha subratllat la importància de detectar i tractar precoçment els nens amb pèrdua d'audició amb l'objectiu de millorar el seu desenvolupament lingüístic i educatiu, així com realitzar una avaluació pre-escolar, escolar i ocupacional de malalties de l'oïda i pèrdua auditiva .





De la mateixa manera, l'OMS ha informat que la detecció es pot fer usant l'aplicació 'hearWHO', que pot ser utilitzada tant pels per verificar i controlar la seva audició regularment, com pels treballadors de la salut per avaluar a les persones i , quan estigui indicat, derivar perquè es realitzin unes proves d'audició més exhaustives.





Les persones amb pèrdua auditiva poden beneficiar-se de l'ús de dispositius auditius, com audiòfons, implants coclears i altres dispositius d'assistència. També poden beneficiar-se de la teràpia de la parla, rehabilitació auditiva i altres serveis relacionats.





No obstant això, l'OMS ha avisat que la producció mundial d'audiòfons satisfà menys del 10 per cent de la necessitat mundial i menys del 3 per cent de les necessitats dels països en desenvolupament. "La manca de disponibilitat de serveis per instal·lar i mantenir aquests dispositius, i la manca de bateries també són barreres en molts entorns de baixos ingressos", ha afegit.





Finalment, l'OMS ha recordat que brinda assistència tècnica als estats membres en el desenvolupament i implementació de plans nacionals per a la cura de l'audició; ajuda a proporcionar recursos tècnics i orientació per a la capacitació de treballadors de la salut en la cura de l'audició; a desenvolupar i difondre recomanacions per abordar les principals causes prevenibles de pèrdua auditiva; i a emprendre activitats de promoció per crear consciència sobre la prevalença, les causes i l'impacte de la pèrdua auditiva, així com sobre les oportunitats de prevenció, identificació i gestió desenvolupar i difondre eines basades en evidència per a una defensa efectiva; entre altres mesures.