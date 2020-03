Toni Ruiz, nou conseller delegat de Mango

Mango ha nomenat com a nou conseller delegat de la companyia a Toni Ruiz, després de formar part del seu Consell d'Administració des de 2015, quan es va incorporar com a director financer, càrrec que va exercir fins a 2018, any en què va ser elegit director general.





Segons ha informat la companyia aquest dimarts en un comunicat, aquesta decisió reforça el paper exercit per Toni Ruiz a la transformació digital de l'empresa i manté la presidència del Consell d'Administració a càrrec d'Isak Andic.





Toni Ruiz és llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i ha desenvolupat bona part de la seva carrera a l'empresa Leroy Merlin, on va ser director financer a Espanya i va exercir tasques de planificació a nivell mundial.